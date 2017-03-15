up

15.03.2017 среда

EUR 62.7447

USD 58.954

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Изменения в лесном законодательстве касаются и граждан, и юридических лиц

17:25 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.rosleshoz.gov.ru

Арендаторы, которые приходят в лес, обязаны быть ответственными лесопользователями. Это подчеркнул председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.

Члены общественного совета при департаменте лесного комплекса обсудили изменения в лесном законодательстве и их влияние на предпринимателей и жителей области.

В 2016 году вступили в силу изменения в Лесной кодекс. В нем появилась отдельная глава, посвященная вопросу защиты лесов от вредных организмов, расширены и уточнены статьи о санитарной безопасности в лесах и основных лесозащитных мероприятиях. Сократились сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и повысилась ответственность за их проведение.   

"Предусмотрен дополнительный контроль за назначением санитарно-оздоровительных мероприятий и дальнейшим их проведением. Изменения коснулись восстановления лесов. В трех районах Тюменской области допускается естественное заращивание. Произошли перемены в части охраны лесов от пожаров. С марта действует постановление правительства, где говорится о том, что прилегающие к лесам территории со сходом снежного покрова должны быть очищены от травы, горючих материалов и захламления, либо должна быть проведена минерализованная полоса шириной полметра. Эти требования распространяются на участки независимости от формы собственности", - пояснил корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев.

Андрей Мединцев призвал детально изучать изменения в законодательстве и соблюдать их.

"Арендаторы, которые приходят в лес, не должны быть временщиками, они обязаны быть ответственными лесопользователями. Вот на это направлено законодательство", - сказал он.

Заместитель начальника отдела федерального лесного надзора (лесной охраны) управления Федерального лесного надзора (лесной охраны) Надежда Шимбалева обратила внимание участников заседания на ужесточение административной ответственности за несоблюдение требований лесного законодательства. С 10 тыс. до 300 тыс. рублей вырос штраф для юридических лиц за нарушение правил лесовосстановления. 

"Для жителей области самые главные изменения связаны с изменением суммы штрафов. А для лесопользователей изменения коснулись как изменения ответственности, так и увеличения обязательств по предоставлению отчетности. В первую очередь появилось нововведение – предоставление материалов дистанционного зондирования земли, фото- и видеосъемки для лиц, заготавливающих древесину. Следует отметить, что граждане также заготавливают древесину для собственных нужд и тоже обязаны предоставлять указанные материалы. Эта норма введена в марте, мы ожидаем появления подзаконного нормативно-правового акта, который будет регулировать порядок. Возможно, там будет оговорка про граждан, но пока они должны предоставлять материалы так же, как и лесопользователи", - сообщила Надежда Шимбалева. 

Татьяна Ковалева

Теги: охрана лесов , Андрей Мединцев , лесной комплекс , общественные советы

Последние новости

18:15 В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки
18:04 Владимир Якушев отчитается перед областной думой
17:53 16 марта - события дня
17:47 Покупки в соцсетях лишают граждан гарантий закона о защите прав потребителей Фото
17:42 Тюменские активисты учатся в Институте молодого управленца
17:41 Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России
17:31 Седьмой избирательный округ Тюмени пережил зиму без происшествий
17:28 Сергей Сарычев сообщил депутатам о подготовке к паводку и прогнозах синоптиков
17:25 Изменения в лесном законодательстве касаются и граждан, и юридических лиц
17:20 Заниматься бизнесом в Тюменской области станет проще
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: в Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Владимир Якушев призвал общественников усилить контроль и антикоррупционную экспертизу нормативных актов

Владимир Якушев примет участие в собрании Общественной палаты

Политика

Владимир Якушев отчитается перед областной думой

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Решение вопросов жителей Викуловского района находится под контролем

Экономика

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Депутаты, региональная власть и аграрии обсудили подготовку к посевной кампании

Общество

16 марта - события дня

Покупки в соцсетях лишают граждан гарантий закона о защите прав потребителей

Тюменские активисты учатся в Институте молодого управленца

Спорт

Турнир памяти тренера Владимира Исакова соберет более трехсот пловцов

Юные футболисты из детдомов региона получат шанс поехать в Лондон

Тюменская теннисная сборная победила в Тольятти

Происшествия

В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки

Директор тюменского предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Водитель из Башкортостана приехал в Тюмень с фальшивыми правами
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+