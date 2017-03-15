Изменения в лесном законодательстве касаются и граждан, и юридических лиц

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Арендаторы, которые приходят в лес, обязаны быть ответственными лесопользователями. Это подчеркнул председатель общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области Андрей Мединцев.

Члены общественного совета при департаменте лесного комплекса обсудили изменения в лесном законодательстве и их влияние на предпринимателей и жителей области.

В 2016 году вступили в силу изменения в Лесной кодекс. В нем появилась отдельная глава, посвященная вопросу защиты лесов от вредных организмов, расширены и уточнены статьи о санитарной безопасности в лесах и основных лесозащитных мероприятиях. Сократились сроки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий и повысилась ответственность за их проведение.

"Предусмотрен дополнительный контроль за назначением санитарно-оздоровительных мероприятий и дальнейшим их проведением. Изменения коснулись восстановления лесов. В трех районах Тюменской области допускается естественное заращивание. Произошли перемены в части охраны лесов от пожаров. С марта действует постановление правительства, где говорится о том, что прилегающие к лесам территории со сходом снежного покрова должны быть очищены от травы, горючих материалов и захламления, либо должна быть проведена минерализованная полоса шириной полметра. Эти требования распространяются на участки независимости от формы собственности", - пояснил корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента лесного комплекса Олег Турнаев.

Андрей Мединцев призвал детально изучать изменения в законодательстве и соблюдать их.

"Арендаторы, которые приходят в лес, не должны быть временщиками, они обязаны быть ответственными лесопользователями. Вот на это направлено законодательство", - сказал он.

Заместитель начальника отдела федерального лесного надзора (лесной охраны) управления Федерального лесного надзора (лесной охраны) Надежда Шимбалева обратила внимание участников заседания на ужесточение административной ответственности за несоблюдение требований лесного законодательства. С 10 тыс. до 300 тыс. рублей вырос штраф для юридических лиц за нарушение правил лесовосстановления.

"Для жителей области самые главные изменения связаны с изменением суммы штрафов. А для лесопользователей изменения коснулись как изменения ответственности, так и увеличения обязательств по предоставлению отчетности. В первую очередь появилось нововведение – предоставление материалов дистанционного зондирования земли, фото- и видеосъемки для лиц, заготавливающих древесину. Следует отметить, что граждане также заготавливают древесину для собственных нужд и тоже обязаны предоставлять указанные материалы. Эта норма введена в марте, мы ожидаем появления подзаконного нормативно-правового акта, который будет регулировать порядок. Возможно, там будет оговорка про граждан, но пока они должны предоставлять материалы так же, как и лесопользователи", - сообщила Надежда Шимбалева.

Татьяна Ковалева