Владимир Якушев отчитается перед областной думой

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Работу регионального правительства оценят на очередном заседании Тюменской областной думы 16 марта в 10 часов. Отчет о деятельности исполнительных органов власти представит губернатор Владимир Якушев.

Предполагается, что он затронет все аспекты развития региона - от развития промышленности до социальной сферы. Депутаты заслушают отчет главы области в первой части заседания и дадут свою оценку деятельности правительства.

Народные избранники также планируют рассмотреть в первом и во втором чтении изменения в законе об областном бюджете на 2017-2019 годы. Корректировки также будут внесены и в предоставление налоговых льгот на три года отдельным категориям налогоплательщиков.

Напомним, в 2016 году Владимир Якушев выступил с отчетом в режиме видеоконфенцсвязи, находясь в Ишиме, где руководил противопаводковыми работами. Тогда он говорил о комплексе мер, направленных на диверсификацию промышленности, развитие новых отраслей, которые позволили сохранить положительные тенденции в производстве.

Екатерина Исаева