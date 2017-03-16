17 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе начнется заседание круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы".

В Тюмени в 11 часов на улице Широтной в районе домов №183, 185, где установлен один из новых комплексов фиксации нарушений, начнется брифинг руководители регионального управления Госавтоинспекции Михаил Киселев и филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игорь Волков.

В Тюмени в 12 часов в коворкинг-центре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется пресс-конференция, посвященная итогам акции "Безопасный Интернет".

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе начнется заседание круглого стола "Защита граждан старшего поколения от мошеннических действий".

В Тюмени в 15 часов на ул. Одесской, 16 стартуют бесплатные курсы адаптации к условиям дорожного движения перед дачным сезоном для тюменских дачников, эксплуатирующих автотранспорт только в летний период, а также для пожилых водителей.

В Тюмени в 16 часов в спортивном зале ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4) начнется первый Урало-Сибирский детский фестиваль по гандболу, посвященный памяти Вячеслава Кондрашенкова.

В Тюмени с 16 до 17 часов в ООО "Управляющая компания "УютСерсисБыт" (ул. Камчатская, 84а) прокурор Ленинского округа Алексей Андриянов проведет прием граждан, проживающих в Ленинском и Восточном округах, по вопросам соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В Кургане в 10 часов начнется заключительный этап конкурса УФО профессионального мастерства "Славим человека труда!" в номинации "Лучший обвальщик мяса".

Этот день в истории:

1521 - Фернандо Магеллан открыл Филиппинские острова.

1680 – в 66 лет умер герцог Франсуа де Ларошфуко, французский писатель и философ.

1809 - в ходе войны со Швецией русские войска под командованием Багратиона заняли Аландские острова.

1856 - родился Михаил Врубель, российский художник-символист.

1908 - родился Борис Полевой (Кампов), советский писатель и журналист, главный редактор журнала "Юность".

1921 - в 74 года умер Николай Жуковский, основоположник современной аэродинамики.

1925 - родилась Юлия Борисова, актриса театра имени Вахтангова.

1926 - в 72 года скончался Алексей Брусилов, российский военачальник.

1938 - в Москве состоялась торжественная встреча участников первой советской экспедиции на Северный полюс.

1938 - родился Рудольф Нуриев, один из величайших в мире артистов балета.

1940 - начались испытания танка Т-34.

1948 - в Брюсселе подписан договор в военном союзе западноевропейских стран.

1956 - умерла Ирен Жолио-Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии.

1969 - Голда Меир заняла пост премьер-министра Израиля.

1976 - в 69 лет умер Лукино Висконти, выдающийся итальянский кинорежиссер, основоположник неореализма.

1991 - прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР и введении поста президента СССР. Три четверти избирателей высказались за сохранение Советского Союза и более 70% - за введение президентского правления.

1992 – в ЮАР состоялся референдум о прекращении политики апартеида.

2004 - В Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря.