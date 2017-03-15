Тюмень готовится к зиме

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень активно готовится к следующей зиме. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов.

"Подготовка к следующей зиме заключается в межсезонном ремонте тепловых, электрических и водопроводных сетей. Планирование этих работ базируется на наблюдениях за состоянием сетей, в план ремонта включаются те участки, которые в предыдущий отопительный период чаще всего выходили из строя", - отметил заместитель председателя городской думы.

При этом, по словам Николая Романова, из-за дефицита бюджетных средств в план капитального ремонта попадают далеко не все проблемные участки инженерных сетей.

"Приходится изыскивать дополнительные средства или проводить технические мероприятия, которые позволяют обеспечить безаварийную работу таких участков без капитального ремонта или хотя бы минимизировать масштабы и последствия возможных аварий", - сказал он.

Программа работ по подготовке к зиме выполняется не только за счет городского бюджета, в нее входят также инвестиционные планы ресурсоснабжающих организаций, добавил заместитель председателя Тюменской городской думы.

"За счет бюджета ремонтируются только сети, которые находятся в муниципальной собственности. Сети, переданные в аренду или в собственность ресурсоснабжающим компаниям, они капитально ремонтируют, реконструируют или меняют за счет собственных средств. Такие расходы заложены в тариф", - сообщил Николай Романов.

Евгений Бабенко