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Заниматься бизнесом в Тюменской области станет проще

17:20 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
minpromtorg.gov.ru

Срок регистрации прав в управлении Росреестра по Тюменской области составил шесть рабочих дней, по заявлениям, поданным через МФЦ – восемь. Это средний фактический срок регистрации прав собственности и кадастрового учета в регионе по итогам 2 месяцев 2017 года. 

Напомним, что установленные целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации "Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества" значения данных показателей равняются 7 и 9 дням и должны быть достигнуты к окончанию 2017 года.

К показателям отнесены: доля заявлений, рассмотрение которых приостановлено, а также доля заявлений, по которым принято решение об отказе в осуществлении регистрационных действий, в общем количестве поданных заявлений о государственной регистрации прав. К 31 декабря 2017 года их значения не должны превышать 6,6% и 1,2% соответственно.

По результатам взаимодействия управления и правительства Тюменской области с 1 января по 28 февраля 2017 года доля заявлений о регистрации прав, рассмотрение которых приостановлено государственным регистратором составила 6,5 %, доля заявлений по которым в регистрационных действиях отказано – 0,9 %.

Достижение значений показателей целевых моделей зависит от слаженного взаимодействия всех участников процессов − муниципальных и региональных органов власти, территориальных органов федеральной власти, профессиональных сообществ и не ограничивается действиями какого-либо одного органа.

Проведен ряд мероприятий для достижения показателей по фактору целевой модели "Качество регистрационного процесса" - совещания, рабочие встречи, семинары с участием представителей Главного управления строительства Тюменской области, департамента имущественных отношений, департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, органов власти и местного самоуправления и подведомственных им организаций, профессиональных сообществ, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание уделяется наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями о местоположении границ объектов землеустройства. Муниципальными образованиями осуществляется исполнение поручения губернатора Тюменской области по подготовке землеустроительной документации по описанию границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон.

Управление Росреестра проводит государственную экспертизу землеустроительной документации. В 2016 году в 3,1 раза по сравнению с 2015 годом увеличилось количество представленных в управление органами государственной власти Тюменской области и органами местного самоуправления землеустроительных дел по описанию местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон.

На 2017 год целевой моделью по кадастровому учету показатель "Доля населенных пунктов субъекта РФ, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов субъекта РФ" установлен в размере 30%. Целевой показатель "Доля муниципальных образований субъекта РФ, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований субъекта РФ", установлен на 2017 год – 55%. По состоянию на 1 марта 2017 года в ЕГРН внесены сведения о 643 границах населенных пунктов Тюменской области, что составляет 52% от общего количества и о 301 границе муниципальных образований Тюменской области, что составляет 94,7% от общего количества, сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тюменской области.

Руководитель управления Росреестра по Тюменской области Владимир Кораблёв отметил, что достижение значений показателей целевых моделей по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав в Тюменской области позволит обеспечить доступность и оперативность выполнения всех процедур, связанных с учетом объектов недвижимости и регистрацией прав на них, в которых задействованы органы власти, местного самоуправления, а также представители профессиональных сообществ. В результате это будет способствовать повышению экономического потенциала и развитию благоприятного инвестиционного климата Тюменской области.

Теги: госрегистрация , Владимир Кораблев , инвестиционный климат , Росреестр

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