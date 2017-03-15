Турнир памяти тренера Владимира Исакова соберет более трехсот пловцов

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Спорткомплекс "Зодчий" примет ежегодную матчевую встречу по плаванию памяти судьи всероссийской категории Владимира Исакова с 16 по 18 марта.

В заплывах примут участие более 300 девушек и юношей в возрасте от 17 лет и старше, от 10 до 17 лет, а также мальчиков и девочек от десяти лет и младше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Конкуренцию тюменским спортсменам, воспитанникам спортивной школы №1, СК "Зодчий" и СК "Партиком", составят гости из Ишима, Тобольска, Увата и Курганской области.

Отличника физической культуры и спорта, тренера высшей категории Владимира Исакова знают как родоначальника тюменского плавания. За 35 лет тренерской работы он воспитал 11 мастеров спорта по плаванию, призеров всероссийских и международных соревнований. Последним именитым учеником Владимира Исакова стал чемпион Европы среди юниоров Максим Ганихин.

Соб. инф.