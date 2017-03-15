Николай Романов: объемы работ по замене инженерных сетей ежегодно растут

Фото ОАО "УТСК"

Темпы работ по капитальному ремонту, реконструкции и замене инженерных сетей в Тюмени опережают процессы их естественного износа и ветшания. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов.

"При этом хочу подчеркнуть, что работа по замене ветшающих инженерных сетей идет все-таки не так быстро, как хотелось бы. За предыдущие годы мы отстали примерно на 20 процентов. И пока не успеваем нагнать это отставание. Хотя объемы работ по замене сетей год от года растут. Качество этой работы тоже постоянно улучшается", - отметил заместитель председателя городской думы.

По мнению Николая Романова, нарастить темпы работ по капитальному ремонту, реконструкции и замене инженерных сетей мешает нехватка бюджетных средств и недостаток высококвалифицированных подрядчиков.

"Кроме того, работу по замене тепловых сетей можно вести только в летнее время, а его у нас немного. Реконструировать теплосети во время отопительного сезона невозможно, это доставляет большие неудобства горожанам и требует серьезных расходов", - добавил депутат.

Евгений Бабенко