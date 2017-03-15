Тюменские активисты учатся в Институте молодого управленца

Фото ТГМЦ

Первое занятие в рамках проекта "Институт молодого управленца" состоится в малом зале администрации Тюмени 16 марта. Начало в 16 часов.

Курс занятий разработан для участников молодежной администрации Тюмени. Лекции будут идти еженедельно до конца апреля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Первое занятие посвящено обсуждению порядка формирования кадрового резерва муниципальной службы администрации города. В занятии примут участие куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Дмитрий Осипов и председатель комитета по молодежной политике департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

23 марта в 18 часов в Губернаторском зале Тюменского государственного университета начнется дискуссия "Активный гражданин города".

Подробную информацию о реализации проекта можно получить здесь.

Соб. инф.