В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки

Фото следственного комитета РФ

Дело двух врачей-хирургов Нефтеюганской окружной клинической больницы, которые обвиняются в причинении смерти несовершеннолетней пациентке по неосторожности, передано в суд.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО, уголовное дело возбуждено 30 мая 2016 года по факту гибели в Нефтеюганской окружной клинической больнице несовершеннолетней жительницы Нефтеюганска.

Следователи провели комиссионные судебно-медицинские экспертизы, изъяли и изучили медицинскую документацию, допросили более 50 свидетелей. По версии следствия обвиняемые допустили дефекты оказания медицинской помощи несовершеннолетней пациентке, состоящие, по заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в прямой причинной связи с ее гибелью.

Расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд. В случае вынесения обвинительного приговора виновным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, с лишением права заниматься медицинской деятельностью.