up

15.03.2017 среда

EUR 62.7447

USD 58.954

В Тюмени -10..-12 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Седьмой избирательный округ Тюмени пережил зиму без происшествий

17:31 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта администрации Тюмени

Отопительный сезон в седьмом избирательном округе Тюмени прошел нормально. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов.

"В седьмом избирательном округе этой зимой не было никаких серьезных проблем в работе жилищно-коммунального хозяйства. Не случалось отключений теплоснабжения и электроэнергии на длительный период. Поэтому у меня, как у депутата, нет больших претензий к теплоснабжающей организации, она хорошо справляется со своими обязанностями, обеспечивая своевременный ремонт сетей", - отметил депутат.

Единственная проблема, которую, по мнению Николая Романова, необходимо решить - неприглядный внешний вид теплотрасс в районе средней школы №36 и лицея №81. "Есть вопросы и по содержанию ветшающих тепловых камер. Но весной и летом теплоснабжающая организация приводит их в порядок. В мой адрес практически не было обращений от избирателей, посвященных проблемам в коммунальном хозяйстве", - отметил он.

Большинство обращений избирателей из седьмого избирательного округа посвящено вопросам обеспечения жильем, трудоустройства, получения мест в детских садах, рассказал Николай Романов.

Отметим, что избирательный округ №7 включает в себя Заречные микрорайоны и жилые массивы, прилегающие к ул. Дружбы.

Евгений Бабенко

Теги: Николай Романов , ЖКХ , обращения , гордума

Последние новости

18:15 В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки
18:04 Владимир Якушев отчитается перед областной думой
17:53 16 марта - события дня
17:47 Покупки в соцсетях лишают граждан гарантий закона о защите прав потребителей Фото
17:42 Тюменские активисты учатся в Институте молодого управленца
17:41 Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России
17:31 Седьмой избирательный округ Тюмени пережил зиму без происшествий
17:28 Сергей Сарычев сообщил депутатам о подготовке к паводку и прогнозах синоптиков
17:25 Изменения в лесном законодательстве касаются и граждан, и юридических лиц
17:20 Заниматься бизнесом в Тюменской области станет проще
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: в Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Владимир Якушев призвал общественников усилить контроль и антикоррупционную экспертизу нормативных актов

Владимир Якушев примет участие в собрании Общественной палаты

Политика

Владимир Якушев отчитается перед областной думой

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Решение вопросов жителей Викуловского района находится под контролем

Экономика

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Депутаты, региональная власть и аграрии обсудили подготовку к посевной кампании

Общество

16 марта - события дня

Покупки в соцсетях лишают граждан гарантий закона о защите прав потребителей

Тюменские активисты учатся в Институте молодого управленца

Спорт

Турнир памяти тренера Владимира Исакова соберет более трехсот пловцов

Юные футболисты из детдомов региона получат шанс поехать в Лондон

Тюменская теннисная сборная победила в Тольятти

Происшествия

В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки

Директор тюменского предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты

Водитель из Башкортостана приехал в Тюмень с фальшивыми правами
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+