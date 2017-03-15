Седьмой избирательный округ Тюмени пережил зиму без происшествий

Фото с сайта администрации Тюмени

Отопительный сезон в седьмом избирательном округе Тюмени прошел нормально. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель председателя Тюменской городской думы Николай Романов.

"В седьмом избирательном округе этой зимой не было никаких серьезных проблем в работе жилищно-коммунального хозяйства. Не случалось отключений теплоснабжения и электроэнергии на длительный период. Поэтому у меня, как у депутата, нет больших претензий к теплоснабжающей организации, она хорошо справляется со своими обязанностями, обеспечивая своевременный ремонт сетей", - отметил депутат.

Единственная проблема, которую, по мнению Николая Романова, необходимо решить - неприглядный внешний вид теплотрасс в районе средней школы №36 и лицея №81. "Есть вопросы и по содержанию ветшающих тепловых камер. Но весной и летом теплоснабжающая организация приводит их в порядок. В мой адрес практически не было обращений от избирателей, посвященных проблемам в коммунальном хозяйстве", - отметил он.

Большинство обращений избирателей из седьмого избирательного округа посвящено вопросам обеспечения жильем, трудоустройства, получения мест в детских садах, рассказал Николай Романов.

Отметим, что избирательный округ №7 включает в себя Заречные микрорайоны и жилые массивы, прилегающие к ул. Дружбы.

Евгений Бабенко