Восемь из десяти жалоб на интернет-продавцов справедливы, показала проверка Роспотребнадзора

Фото ИА "Тюменская линия"

231 обращение, касающееся вопросов прав потребителей при продаже товаров дистанционным способом, поступило в управление Роспотребнадзора по Тюменской области в 2016 году, из них устных – 179, письменных – 52.

Об этом специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили на пресс-конференции "Всемирный день защиты прав потребителей 2017: Потребительские права в цифровую эпоху" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (Тюмень, ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов).

Чаще всего потребители жаловались на несоответствие поступившего товара заказанному, неисполнение сроков доставки, неполучение оплаченного товара, в том числе, когда продавец перестал держать обратную связь с покупателем.

10 жалоб стали основаниями для внеплановых проверок, в восьми случаях потребители оказались правы. Пять материалов дел направлены в судебные органы, общая сумма штрафов составила 65 тыс. рублей.

23 иска в суд подали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области в 2016 году. Из них 15 заявлений – в защиту неопределенного круга потребителей в связи с выявлением нарушений правил продажи товаров дистанционным способом, которыми не допускается распространение алкогольной продукции. 14 исков рассмотрели и удовлетворили требования истцов – продажа признана запрещенной, а интернет-страницы заблокированы.

Еще восемь исков защищали права одного потребителя, все они рассмотрены в пользу управления с наложением штрафных санкций более 570 тыс. рублей.

Ирина Ромашкина