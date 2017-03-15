Покупки в соцсетях лишают граждан гарантий закона о защите прав потребителей

Фото ИА "Тюменская линия"

Конфликтные ситуации, возникающие при приобретении товаров или получении услуг посредством социальных сетей, не вправе решать Роспотребнадзор.

Этот вопрос рассмотрели специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области на пресс-конференции "Всемирный день защиты прав потребителей 2017: Потребительские права в цифровую эпоху".

Как пояснила помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова, торговля в социальных сетях не обеспечивает должного уровня защищенности потребителя. У Роспотребнадзора нет полномочий на закрытие подобной торговли. Обращения переквалифицируют как незаконную предпринимательскую деятельность, адресуя нарушение к ч. 1 ст. 14.4 КоАП, и переправляют в правоохранительные органы.

Надежда Соколова отметила, что в Интернете любой может стать продавцом. Поэтому специалисты ведомства ориентируют потребителя, что он будет под защитой закона о защите прав потребителей и Роспотребнадзора только в том случае, если приобрел товар у юридического лица либо у индивидуального предпринимателя. Она рассказала, что им недавно поступила жалоба на оказание услуг по татуажу на дому.

"Услуга небезопасная – это инфицирование. И человек должен понимать, что когда он приобретает товар дистанционным способом, в том числе у физического лица, он не может быть четко обеспечен своей гарантией, что товар будет качественный. Например, обычная блузка. Но где гарантия, что она не содержит химических элементов, которые способны повлиять на кожу человека. Мы не знаем, что мы приобрели и у кого. Когда мы приходим в магазин, у нас есть право потребовать декларацию о соответствии товара, где можем посмотреть, что в аккредитованной лаборатории проведены исследования продукции", - сказала Надежда Соколова.

По экспертным оценкам ассоциации компаний интернет-торговли, объем онлайн-продаж в Российской Федерации вырос на 7% к уровню 2014 года и составил 760 млрд рублей – это говорит о значительных продажах таким способом торговли, сообщила Надежда Соколова.

Фото ИА "Тюменская линия"

По мере глобализации данного сегмента потребительского рынка и вовлечение в него все большего количества потребителей стали заметнее проявляться неурегулированные законодательством отношения, что позволяет недобросовестным участникам этих правоотношений использовать данное обстоятельство в своих выгодах с ущемлением прав потребителей.

Управление Роспотребнадзора подготовило для потребителей памятки в сфере электронной торговли и коммерции, рассказал начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза. Он пояснил, что специалисты Роспотребнадзора разместили на сайте пошаговую инструкцию о безопасных покупках в Сети, которая помогает потребителю не попасть в ситуацию, при которой он не сможет предъявить требования к продавцу, даются рекомендации к действию, если покупатель нуждается в помощи Роспотребнадзора.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы рекомендуем не приобретать товары, которые размещены в социальных сетях, поскольку в случае возникновения какой-либо ситуации некому будет предъявить требования, - сказал Артем Никоза. – Продавец может быть удален из группы, и практика показывает, что когда потребуется привлечение органов внутренних дел, найти концы весьма проблематично".

Потребителям всегда стоит обращать внимание, чтобы была информация о товаре и продавце. Ее наличие позволит в случае возникновения конфликтной ситуации найти и предъявить исковое заявление в суд. Если этой информации нет, то не будет и ответчика.

Ирина Ромашкина