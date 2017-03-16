Слабые управляющие компании должны уйти с рынка, считает Николай Романов

Фото ИА "Тюменская линия"

Слабые и неэффективные управляющие компании должны уйти с рынка. Такое мнение высказал в интервью обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя городской думы Николай Романов.

"Управляющих компаний в Тюмени очень много, поэтому дать их работе общую оценку вряд ли возможно. Государственное лицензирование должно было поспособствовать сокращению количества управляющих организаций, но почему-то не получилось", - отметил он.

При этом, по мнению Николая Романова, многие крупные тюменские управляющие компании за последние годы существенно улучшили качество своей работы.

"Прогресс налицо. Крупные управляющие компании наработали солидный опыт. У них появились деньги. Такие управляющие компании не зависят от власти. Они достаточно качественно выполняют работы по содержанию многоквартирных домов и дворовых территорий, помогая тюменцам решать различные житейские проблемы", - сказал депутат.

А мелким управляющим компаниям для эффективной работы не хватает сил и средств, продолжил заместитель председателя Тюменской городской думы.

"Экономически управляющая компания может существовать, если обслуживает не менее трехсот тысяч квадратных метров жилья. Если меньше - появляются финансовые проблемы, которые отражаются на качестве работы. Далеко не все тюменские управляющие компании могут выполнять свои обязанности, как положено. Поэтому процесс укрупнения управляющих компаний идет под воздействием не административных, а экономических механизмов", - подчеркнул Николай Романов.

Евгений Бабенко