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Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

17:41 15 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen.er.ru

Светлана Ярославова во второй раз стала членом Общественной палаты Российской Федерации. Только что за нее проголосовали более ста человек на собрании Общественной палаты региона. 

Первый раз Светлана Ярославова представляла Тюменская область в первом созыве Общественной палаты России в 2006 году.

Светлана Ярославова входит в состав совета Гражданского форума УФО. Является автором и руководителем одного из ведущих проектов Гражданского форума "Гражданская трибуна". В 2008 году учредила Тюменское областное движение "Демография поколений", в 2010 году под ее началом стартовал журнал "Демография поколений", удостоенный диплома выставки социальных проектов УФО. Ярославова награждена почетной грамотой губернатора Тюменской области, почетным нагрудным знаком Тюменской областной думы, другими грамотами и благодарностями.

Лариса Рычкова

Теги: Светлана Ярославова , Общественная палата

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