Филателисты Тюмени могут приобрести революционные марки

Фото: пресс-служба тюменского филиала «Почты России»

Блок размером 130х120 мм, номиналом 140 рублей, включающий 4 марки размером 32,5х32,5 мм и номиналом 35 рублей каждая, в количестве 200 штук поступил в продажу в тюменский магазин "Филателист" (ул. Республики, 144).

На марке отображен единый революционный процесс 1917 года, включающий несколько событий: Февральскую революцию, закончившуюся свержением самодержавия, учреждение власти Временного правительства, провозглашение России республикой, Октябрьскую революцию и установление советской власти, созыв Всероссийского учредительного собрания.

Напомним, что торжественная презентация и спецгашение почтового блока из 4 марок, посвященного 100-летию революционных событий 1917 года в России прошло в Москве. В мероприятии приняли участие куратор почтового музея Галина Нечушкина и председатель правления "Общества филателистов" Союза московских филателистов Сергей Познахирко, сообщает пресс-служба тюменского филиала "Почты России".