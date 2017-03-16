Тренер "Тюмени" назван лучшим

fc-tyumen.ru

Два представителя "Тюмени" вошли в символическую сборную 26 тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу по версии Футбольной национальной лиги.

Автор первого гола сибиряков в гостевом поединке с "Тосно" Данил Клёнкин четвертый раз в нынешнем сезоне оказался в числе лучших полузащитников тура. Специалисты ФНЛ также включили в свою сборную вратаря Артёма Фёдорова ("Сокол"), защитников Михаила Багаева ("Факел"), Ивана Хомуху ("Спартак-2"), Максима Плопу ("Сибирь"), Алексея Козлова ("Динамо-Москва"), полузащитников Алексея Сутормина, Аслана Дышекова (оба - "Волгарь"), Владислава Пантелеева ("Спартак-2"), Максима Лаука ("Шинник") и нападающего Александра Макарова ("Тосно"), который в конце встречи отправил два мяча в ворота "Тюмени".

Наставником лучших футболистов тура впервые в сезоне признали главного тренера ФК "Тюмень" Александра Ивченко, сообщает пресс-служба клуба.