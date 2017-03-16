Постимся правильно и экономно: советы опытных покупателей

www.takzdorovo.ru

О том, как правильно выбрать продукты для постного стола редакции "Тюменской линии" рассказали две пенсионерки – Ольга Николаевна и Анжелика Петровна, которые устроили нашему корреспонденту познавательную экскурсию в одну из ближайших "Пятёрочек".

Великий пост – наиважнейший и наидревнейший многодневный пост в Христианстве. Считается, что Великий пост является самым поучительным, красивым, трогательным и светлым временем во всем православном календаре. Этот сорокадневный период всецело направлен на подготовку к главному христианскому празднику – Светлому Христову Воскресению или, как его еще называют, Пасхе.

Богослужебный устав, описывающий основные традиции жизни церкви (Типикон) так описывает правила трапезы в период Великого поста: от скоромных продуктов (пища животного происхождения – мясо, жиры, молоко, масло, яйца и пр.) следует полностью отказаться на протяжении всего поста.

По субботам и воскресеньям постящиеся получают некоторые послабления: можно вкушать пищу с добавлением растительного масла и дважды в сутки употреблять немного красного вина. "В Великий пост мы особенно внимательно относимся к выбору продуктов. Конечно же, с нашей пенсией важно, чтобы продукты были качественными, и доступными по цене",- говорит Ольга Николаевна, внимательно оценивая содержание стеллажа в магазине, на котором выставлены макароны и крупы – они продаются по социальным ценам.

"Масло подсолнечное рафинированное "Слобода" можно купить за 79 рублей, а в соседнем магазине – больше сотни стоит – а в пост именно растительное масло разрешено в определенные дни, и уходит его больше – ведь сливочного нельзя совсем" - поддерживает подругу Анжелика Петровна. "В пост обязательны овощи – капуста, картофель, помидоры, огурцы, сладкий перец, фасоль, морковь. Не стоит забывать и о свежей зелени – укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат, щавель, базилик, кинза, листовые салаты" - рассказывает она. По словам тюменской пенсионерки, весь постный стол они находят в "Пятёрочке". Как раз в эти дни в этой сети скидки на огурцы, кукурузу и горошек доходят до 23%. А, например, капусту, маринованную со свеклой, можно купить за 59.90 (при прежней цене 79.95 рубля).

Очень популярны в постные дни самые разные каши. Выбор разнообразных круп в магазинах очень велик. Ольга Николаевна советует нам присмотреться и разнообразить свое постное меню разнообразными кашами.

Выгода для пенсионеров и постящихся – вполне понятна, как и выбор магазина для регулярных закупок. "Пятёрочка" в эти дни предлагает своим покупателям длиннозерный рис всего за 39 руб. Рис круглозерный 800 г – за 59 руб. Овсяные хлопья 400 г – за 29 руб., кукурузная крупа 750 г – за 39.00, а пшенная каша 400г – всего за 39 руб.

"Пост важен, но мои внуки занимаются спортом, и им нужно много белка – делится Анжелика Петровна. – Совместить эти вещи вполне реально: я покупаю бобы, горох, фасоль – важнейшие источники белка в дни Великого поста".

И в этой категории в "Пятёрочке" знают, что предложить пенсионерам. Зеленый горошек в "Пятёрочке" сейчас можно купить за 42 рубля, а фасоль в томатном соусе – за 64 руб. Грибы в Великий пост тоже могут заменить мясо и рыбу – продолжают свою экскурсию по "постному" ассортименту "Пятёрочки" наши пожилые экскурсоводы. Маринованные шампиньоны Global Village здесь стоят 95.00, а маринованные опята той же марки – 95.00 (скидка 24%). По строгим правилам пасхального поста рыба попадает под запрет, но ее можно употреблять в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. А вот в Лазареву Субботу разрешена рыбная икра.

Из выгодных "рыбных" предложений в "Пятёрочке" наши экскурсоводы посоветовали брать минтай свежемороженый за 99,90 за кило, слабосоленую семгу или форель в вакуумной упаковке 150 г за 159 рублей и сельдь (банка 400 г) за 89,90. По совету Ольги Николаевны мы также запаслись и другими постными продуктами: корейскими салатами, семечками, орехами, постным хлебом, пресным лавашом, криспами, соусами (кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста), и разными уксусами для салатов. Выбор этих продуктов тоже достаточно велик в магазинах "Пятёрочка" и на них тоже есть существенные скидки.

"Ходим в "Пятёрочку" не только в пост – замечает Ольга Николаевна уже при выходе из магазина, прощаясь с нашим корреспондентом. - Для пенсионеров это каждодневный магазин. Во-первых, скидки 10% каждый день в первой половине дня. Во-вторых, акции – каждую неделю. В-третьих, все свежее. И даже без акций можно очень хорошо сэкономить, что при наших пенсиях немаловажно. С "Пятёрочкой" - спокойно".

Говорят, правильно поститься – значит отказывать себе не столько в скоромной в пище, сколько в гневе и обиде. Быть сдержанным, радостным. Не потому ли постоянные посетители "Пятёрочки" Ольга Николаевна и Анжелика Петровна – так спокойны, оптимистичны и радушны? И правда – с таким магазином действительно спокойно на душе.

Ольга Смольная