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В регионе выросло количество нареканий на услуги ЖКХ

12:38 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Количество жалоб потребителей на финансовые, бытовые, медицинские услуги и услуги жилищно-коммунального хозяйства значительно увеличилось в Тюменской области.

При этом не все ситуации могут разрешить специалисты Роспотребнадзора. К примеру, по вопросам ЖКХ специалисты рекомендуют обращаться к компетентным ведомствам.

"По результатам 2016 года потребители чаще жалуются на услуги ЖКХ и финансовые услуги, - отметила помощник руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Соколова. – Но, к сожалению, мы также отмечаем, что часть вопросов, которые поступают от граждан, не отнесена к нашей компетенции". 

Надежда Соколова пояснила, что при поступлении подобных жалоб специалисты ведомства рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию либо в соответствующие структурные подразделения Банка России. 

Ирина Ромашкина

Теги: Роспотребнадзор , жалобы , ЖКХ , права потребителей

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