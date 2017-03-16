В регионе выросло количество нареканий на услуги ЖКХ

Фото ИА "Тюменская линия"

Количество жалоб потребителей на финансовые, бытовые, медицинские услуги и услуги жилищно-коммунального хозяйства значительно увеличилось в Тюменской области.

При этом не все ситуации могут разрешить специалисты Роспотребнадзора. К примеру, по вопросам ЖКХ специалисты рекомендуют обращаться к компетентным ведомствам.

"По результатам 2016 года потребители чаще жалуются на услуги ЖКХ и финансовые услуги, - отметила помощник руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Соколова. – Но, к сожалению, мы также отмечаем, что часть вопросов, которые поступают от граждан, не отнесена к нашей компетенции".

Надежда Соколова пояснила, что при поступлении подобных жалоб специалисты ведомства рекомендуют обратиться в Государственную жилищную инспекцию либо в соответствующие структурные подразделения Банка России.

Ирина Ромашкина