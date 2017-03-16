up

16.03.2017 четверг

EUR 62.8428

USD 59.1128

В Тюмени -4..-6 С 5 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Компании "Много мебели", "Светофор" и "СТМ" попали под надзор защитников потребителей

13:11 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Три крупных ситуации по нарушению прав потребителей с многочисленными жалобами на компании возникли в 2016 году, сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

С июня по сентябрь в ведомство поступило 39 обращений с претензиями к деятельности ИП Нартовой З.Ф., которая занимается продажей мебели в магазинах "Много мебели". Суть жалоб сводилась к продаже мягкой мебели не надлежащего качества, хоть и по низким ценам. Также предприниматель нарушила сроки поставки приобретенной мебели.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд в интересах шести потерпевших. Решением суда от 22 декабря 2016 года иск удовлетворен в полном объеме.

В сентябре-октябре 2016 года защитники потребителей приняли 38 жалоб на деятельность ООО "Торгсервис72". Граждане не имели возможности приобрести товар стоимостью менее 300 рублей в сети магазинов "Светофор". ООО "Торгсервис72" оштрафован на сумму 400 тыс. рублей, а установление стоимости минимальной покупки равной 300 рублям признаны противоправными.

С августа поступило 25 обращений на деятельность ООО "СТМ", устанавливающего окна и двери. Тюменцы сообщили, что их сознательно вводят в заблуждение о сроках изготовления товара. При анализе договора специалисты ведомства выявили факты недоведения информации до покупателей о предмете договора, изготовителе товара.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Каждый потребитель нам сообщает о том, что словесно ему обозначают сроки две-три недели. По факту в договоре эти сроки обозначены мелким шрифтом в одних случаях четыре месяца, во вторых – до трех лет. В силу ограниченности времени или иных обстоятельств потребители эти сроки не читают, подписывают договор, - пояснила помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова. - Выясняется, что данные договоры заключены ими с условиями об оплате конструкций посредством займа сторонней организации. Не подписывая никаких договоров займа, они впоследствии узнают, что должны. Для них это, разумеется шок. Сейчас мы очень плотно работаем над всеми обращениями. Каждый случай не оставляем без внимания. Будем выходить в суд, в перспективе поставим вопрос о признании действий фирмы незаконными".

Защитники потребителей провели шесть внеплановых проверок, результатами которых стало возбуждение пяти дел по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального надзора". Одна из проверок показала, что потребителей вводили в заблуждение о свойствах товара, предприятие обязали к штрафу в 100 тыс. рублей. Жалобы на компанию продолжают поступать.

Ирина Ромашкина

Теги: жалобы , Роспотребнадзор , суд , права потребителей

Последние новости

13:34 Роспотребнадзор помогает тюменцам компенсировать моральный ущерб
13:23 Постимся правильно и экономно: советы опытных покупателей
13:11 Компании "Много мебели", "Светофор" и "СТМ" попали под надзор защитников потребителей Фото
13:00 Владимир Мазур: у Тобольска и компании СИБУР сложились добрые отношения
12:49 Матч первенства России: ФК "Тюмень" vs "Тамбов"
12:38 В регионе выросло количество нареканий на услуги ЖКХ
12:27 Филателисты Тюмени могут приобрести революционные марки
12:16 Чистое будущее Тюменской области - задача всех жителей региона, считает Владимир Якушев
12:10 Тюменская область планирует удержать звание самого спортивного региона России
12:05 Слабые управляющие компании должны уйти с рынка, считает Николай Романов
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Мазур: у Тобольска и компании СИБУР сложились добрые отношения

Чистое будущее Тюменской области - задача всех жителей региона, считает Владимир Якушев

Тюменская область планирует удержать звание самого спортивного региона России

Политика

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Решение вопросов жителей Викуловского района находится под контролем

Экономика

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Депутаты, региональная власть и аграрии обсудили подготовку к посевной кампании

Общество

Роспотребнадзор помогает тюменцам компенсировать моральный ущерб

Постимся правильно и экономно: советы опытных покупателей

Компании "Много мебели", "Светофор" и "СТМ" попали под надзор защитников потребителей

Спорт

Тюменская теннисистка прервала важный матч

Лыжники закроют зимний сезон в Тюмени

Тюменский воспитанник огорчил хоккеистов из Уфы

Происшествия

Матч первенства России: ФК "Тюмень" vs "Тамбов"

В Югре будут судить двух хирургов после смерти несовершеннолетней пациентки

Директор тюменского предприятия предстанет перед судом за невыплату зарплаты
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+