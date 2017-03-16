Компании "Много мебели", "Светофор" и "СТМ" попали под надзор защитников потребителей

Фото ИА "Тюменская линия"

Три крупных ситуации по нарушению прав потребителей с многочисленными жалобами на компании возникли в 2016 году, сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

С июня по сентябрь в ведомство поступило 39 обращений с претензиями к деятельности ИП Нартовой З.Ф., которая занимается продажей мебели в магазинах "Много мебели". Суть жалоб сводилась к продаже мягкой мебели не надлежащего качества, хоть и по низким ценам. Также предприниматель нарушила сроки поставки приобретенной мебели.

Управление Роспотребнадзора обратилось в суд в интересах шести потерпевших. Решением суда от 22 декабря 2016 года иск удовлетворен в полном объеме.

В сентябре-октябре 2016 года защитники потребителей приняли 38 жалоб на деятельность ООО "Торгсервис72". Граждане не имели возможности приобрести товар стоимостью менее 300 рублей в сети магазинов "Светофор". ООО "Торгсервис72" оштрафован на сумму 400 тыс. рублей, а установление стоимости минимальной покупки равной 300 рублям признаны противоправными.

С августа поступило 25 обращений на деятельность ООО "СТМ", устанавливающего окна и двери. Тюменцы сообщили, что их сознательно вводят в заблуждение о сроках изготовления товара. При анализе договора специалисты ведомства выявили факты недоведения информации до покупателей о предмете договора, изготовителе товара.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Каждый потребитель нам сообщает о том, что словесно ему обозначают сроки две-три недели. По факту в договоре эти сроки обозначены мелким шрифтом в одних случаях четыре месяца, во вторых – до трех лет. В силу ограниченности времени или иных обстоятельств потребители эти сроки не читают, подписывают договор, - пояснила помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Надежда Соколова. - Выясняется, что данные договоры заключены ими с условиями об оплате конструкций посредством займа сторонней организации. Не подписывая никаких договоров займа, они впоследствии узнают, что должны. Для них это, разумеется шок. Сейчас мы очень плотно работаем над всеми обращениями. Каждый случай не оставляем без внимания. Будем выходить в суд, в перспективе поставим вопрос о признании действий фирмы незаконными".

Защитники потребителей провели шесть внеплановых проверок, результатами которых стало возбуждение пяти дел по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального надзора". Одна из проверок показала, что потребителей вводили в заблуждение о свойствах товара, предприятие обязали к штрафу в 100 тыс. рублей. Жалобы на компанию продолжают поступать.

Ирина Ромашкина