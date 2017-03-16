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Владимир Якушев: кадровое обеспечение должно соответствовать темпам роста экономики региона

11:49 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru
Продолжение: В регионе высокотехнологичная медпомощь оказывается практически по всем профилям

848 мест введено в дошкольных организациях Тюменской области в 2016 году. 

Новая школа на полторы тысячи учеников строится в микрорайоне Восточном-2 областного центра (примет школьников 1 сентября 2017 года). В Ямальском-2 возводят школу на 1 тыс. 200 учебных мест (откроется в 2018 году, выполняются работы по устройству фундамента).

Такие данные депутатам областной думы привел губернатор Владимир Якушев во время выступления в региональном парламенте с отчетом о результатах деятельности правительства области в 2016 году.

Он отметил, что программами дополнительного образования охвачено 86% детей от пяти до 18 лет. В последние два года Тюменская область лидирует среди субъектов Уральского федерального округа по охвату детей услугами дополнительного образования. Действует межведомственная система по выявлению, развитию, поддержке и успешной самореализации одарённых и талантливых детей и молодежи.

Новым ключевым вызовом, по словам Владимира Якушева, становится кадровое обеспечение, соответствующее темпам экономического развития региона.

"Для реализуемых в регионе инвестпроектов мы создали формат подготовки специалистов для конкретных инвестиционных проектов. С участием Агентства стратегических инициатив внедряется региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Тюменской области", - пояснил Владимир Якушев.

Перестраивается региональное высшее образование: создан опорный вуз – Тюменский индустриальный университет.

"Тюменский госуниверситет вошел в федеральную программу "5-100". Мы ожидаем трансформацию кадровой политики; обновление инфраструктуры, переход образовательной, исследовательской, инновационной деятельности на новый уровень", - сказал губернатор.

Для слаженной работы системы высшего образования области реализуются межвузовские проекты: "Политехническая школа Тюменской области", "Робототехника, мехатроника и прототипирование", цикл открытых лекций экспертов мирового уровня по актуальным вопросам развития высшего образования, Школа "приглашенных профессоров".

"Дуальная модель профобразования получила развитие в создании совместных кафедр, каждая из которых опирается на конкретного работодателя - компании "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Нефтемаш", "Тюмень-Софт" и других", - уточнил глава региона.

О росте популярности рабочих профессий среди молодежи, по словам губернатора, говорит серьезный конкурс в колледжи и техникумы, зафиксированный в 2016 году. На некоторые специальности набор составлял шесть–восемь человек на место.

Владимир Якушев также отметил, что эффективность подходов к формированию регионального кадрового потенциала подтверждают отличные результаты тюменцев-участников движения WorldSkills.

"Благодаря реализации региональных жилищных программ за последние пять лет численность педагогов, нуждающихся в жилье, снизилась более чем в два раза. В результате удалось вернуть конкурс на педагогические вакансии и полностью ликвидировать дефицит педагогов, присущий системе образования. Теперь каждый третий педагог области – это молодой работник до 35 лет", - подчеркнул Владимир Якушев.

Губернатор считает, что именно развитие интеллекта и его концентрация в самых разных сферах – общая ключевая задача: "Стоит меньше уповать на природные ресурсы и следует опираться на интеллект как основное конкурентное преимущество. Именно на эту цель должна работать вся система регионального образования. С учетом этого необходимо выстраивать и кадровую политику по подбору руководителей образовательных учреждений". 

Соб. инф.

Теги: интеллект , вузы , ТИУ , Владимир Якушев , опорный вуз , ТюмГУ , рабочие кадры , образование , облдума , проект «5-100» , кадры
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