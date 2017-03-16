В регионе высокотехнологичная медпомощь оказывается практически по всем профилям

Фото пресс-службы Медицинского города

Большой шаг вперед совершила тюменская медицина высоких технологий. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с отчетом о работе регионального правительства за 2016 год перед депутатами Тюменской областной думы.

По его словам, специалисты радиологического центра внедрили целый ряд инновационных методик и технологий диагностики и лечения онкозаболеваний.

В Федеральном центре нейрохирургии освоили минимально-инвазивные технологии хирургического лечения эпилепсии.

В Областной клинической больнице №1 готовятся к первой операция по трансплантации почки.

Специалисты урологического центра медсанчасти "Нефтяник" выполняют операции, доступные ранее только в центральных клиниках Москвы.

"Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается практически по всем профилям, определенным Минздравом. Всего за 2016 год такую помощь получили почти 14 тысяч жителей области", - проинформировал Владимир Якушев.