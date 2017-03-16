Чистое будущее Тюменской области - задача всех жителей региона, считает Владимир Якушев

www.tyumen-city.ru

Вопросы чистой воды, модернизация производств, вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении окружающей среды, экологическое воспитание - в постоянной повестке работы правительства области.

Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев во время выступления перед депутатами Тюменской областной думы с отчетом о результатах деятельности правительства региона в 2016 году.

"Огромная систематическая работа проводится по охране лесов и лесовосстановлению. Площадь поврежденных и погибших лесных насаждений в 2016 году сокращена более чем на половину к предыдущему году. Количество лесных пожаров сократилось в 4,5 раза по сравнению со средними пятилетними данными – это лучший показатель в Уральском федеральном округе", - отметил он.

Владимир Якушев уточнил, что лесовосстановление в 2016 году проведено на площади 6,3 тыс. га, в том числе посадка лесных культур – на 3 тыс. гектаров.

"По работе школьных лесничеств Тюменская область занимает второе место по стране", - сказал губернатор.

По его словам, утверждена территориальная схема обращения с отходами, рассчитанная на 10 лет. В соответствии с ней реализуется концессионное соглашение по созданию мусороперерабатывающих заводов в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. За 2016 год очищено более 12 гектаров земли от несанкционированных свалок.

"Особое внимание мы уделяем вопросам экологического образования и просвещения. Под знаком Всероссийской акции "Россия - территория "Эколят – молодых защитников природы" в апреле в Тюмени пройдет Международный экологический фестиваль "Сохраним нашу Землю". Его участниками станут активисты экологических объединений и школьных лесничеств не только всей России, но и иностранных государств. С 22 апреля по 22 мая по всей стране будет проходить Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна". Призываю трудовые коллективы, общественные организации, взрослых и детей принять в нем участие и сделать шаг к чистому и благополучному будущему Тюменской области", - сообщил глава региона.

Соб. инф.