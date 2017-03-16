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Кефир компании "Золотые луга" сделан по уникальным технологиям

18:32 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "Золотые луга"

Качественными молочными продуктами обеспечивает жителей тюменская компания "Золотые луга", один из крупнейших переработчиков молока в Западной Сибири, на протяжении долгих лет. Одним из самых полезных по праву считается кефир, который производят на заводе по уникальной технологии, гарантирующей пользу и прекрасный вкус напитка.

В первую очередь внимание уделяется качеству сырья. Натуральное молоко проходит лабораторную экспертизу, после чего поступает в цех по производству кефира. Там в него добавляется специальная кефирная закваска. Грибки также выращиваются в собственной лаборатории предприятия. Только так из молока получится настоящий кефир, обладающий нежным, слегка кислым вкусом.

На заводе "Золотые луга" кефир выпускается под тремя торговыми марками: "Ситниковское", "Золотые луга" и "Живи ЗдорОво!". Каждый из них отмечен наградами многочисленных конкурсов.

Кефир "Ситниковское" выпускается в полиэтиленовой пленке, обладающей светозащитными свойствами, и является лауреатом конкурса "100 лучших товаров России".

Кефир торговой марки "Золотые луга" производится в двух видах упаковки – пюр паке на основе бумаги и картона и ПЭТ-бутылке. Ежегодно этот продукт занимает призовые места на различных выставках и конкурсах, в том числе "100 лучших товаров России", "Лучшие товары и услуги Тюменской области" и другие.

В линейке торговой марки "Живи ЗдорОво!" представлен кефир, обогащенный лактулозой. Он вырабатывается путем внесения в готовый кефир концентрата лактулозы "Лактусан", который также оказывает благоприятное влияние на организм.

Кстати, польза продуктов этой линейки была доказана в ходе клинических исследований, проведенных компанией "Золотые луга" совместно с Тюменским государственным медицинским университетом в 2016 году. Результаты эксперимента показали, что включение в рацион питания кефира, обогащенного лактулозой, способствует не только улучшению состояния кишечной микрофлоры, но и повышению работоспособности и снижению утомляемости. 

"У меня имелись некоторые проблемы с пищеварительным трактом. Подумала, а вдруг участие в эксперименте поможет их решить. Особенно меня волновал мой желудок и кишечник. Больше всего понравился, конечно, вкус продукта. Прочитала на упаковке его полезные свойства, поняла, что если буду пить его каждый день, станет лучше. Кроме того, он сытный, прекрасно подходит для перекуса", - рассказала 38-летняя участница исследования Ирина Васильевна.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: молочная промышленность , продукты , Золотые луга , здоровье

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