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В Тюменской областной думе можно увидеть макеты старинных колесных пароходов

17:36 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Макеты старинных колесных пароходов, документы и фотографии по истории Тюменского колледжа водного транспорта, старейшего в отрасли учебного заведения, можно увидеть на выставке в Тюменской областной думе.

Составить мнение о состоянии современного водного флота посетителям помогут макеты от закрытого акционерного общества "Тюменьсудокомплект".

За более чем полувековой период колледж водного транспорта подготовил около 16 тыс. специалистов для речного флота России. Наряду с внедрением в учебный процесс и в производство новых технологий здесь не забывают флотские традиции, ведут масштабную поисковую и военно-патриотическую работу.

Одним из ключевых экспонатов экспозиции стал макет первого в Сибири парохода "Основа". Пароход, построенный в 1838 году в слободе Туринская по заказу второй гильдии купца Наума Тюфина, прослужил более сотни лет. Он был несколько раз переименован, за свою историю побывал и "Зарей", и "Работником", и "Святым Николаем", и "Коммунистом", и "Михаилом Ивановичем Калининым".

Экспонаты от "Тюменьсудокомплекта", кроме всего прочего, иллюстрируют востребованность водного транспорта в северных автономных округах. На Ямале и в Югре используют проекты "Рыбзавод-ТСК.800", плавучие дноочистительные краны, рефрижераторные катера, буксирные теплоходы-толкачи, дебаркадеры и другие виды водного транспорта.

Выставка приурочена к работе круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы", заседание которого состоится в областном парламенте 17 марта.

Дарья Казакова

Теги: история , облдума , пароходство , выставка , колледж водного транспорта

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