Жителей города подведут итоги зимнего спортивного сезона

Фото ДИ "Пионер"

Новый опрос "Готовимся к будущей зиме!" стартовал на портале "Я решаю!". Его цель - сформировать требования жителей города к каткам.

В этом году для тюменцев были созданы сотни открытых площадок. На территориях школ, дворов, на набережной, в парках и скверах сделали ледовые площадки. Жители города активно проводили время на созданных кортах.

Участникам проекта в помощью опроса предлагают подвести итоги зимнего спортивного сезона, выбрать лучшие площадки, высказать свои замечания. Благодаря ответам сформируют требования к каткам, которые откроют будущей зимой.

Надо отметить, что за каждый опрос начисляют баллы и активные участники могут обменять их на ряд услуг, например, получить билеты на спектакли, концерты, экскурсии.

Участие в опросах - это реальная возможность высказать свое мнение по различным вопросам и, тем самым, влиять на принятие решение по вопросам повседневной жизни города, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.