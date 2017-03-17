18 марта - события дня

В Тюмени в 10 часов в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп.3) начнется День семьи.

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале Западно-Сибирского государственного колледжа (ул. Рылеева, 34) начнется чемпионат города Тюмени по дартсу.

В Тюмени в 11 часов на Цветном бульваре начнется митинг-концерт "Мы вместе!", посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В Тюмени в 11 часов в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) начнется открытый фестиваль-конкурс любительского циркового искусства "Звезды манежа".

В Тюмени в 11 часов в Городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а) начнется XXII Спартакиада образовательных организаций высшего образования Тюменской области по шахматам, посвященная памяти В. Н. Зуева.

В Тюмени в 11 часов в выставочном центре "Тюменская ярмарка" (ул. Севастопольская, 12) начнется Первый тюменский фестиваль иностранных языков.

В Тюмени в 17 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется чемпионат России 2017 по волейболу среди женских команд Высшей лиги "А".

В ДЮСШ Нижнетавдинского района в 10 часов начнется ХХ Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области по дзюдо.

В Ялуторовске в 10 часов в сквере им. Саввы Ивановича Мамонтова начнется XXIII областной многожанровый фестиваль народного творчества им. С. И. Мамонтова

Этот день в истории:

1314 - во Франции сожжен на костре великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле.

1584 - умер царь Иван IV Грозный.

1844 - родился Николай Римский-Корсаков, знаменитый российский композитор.

1869 - на заседании Российского Химического общества впервые сделан доклад об открытии Менделеевым периодической системы химических элементов.

1869 - родился Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах.

1871 - восстание в Париже национальных гвардейцев, к которым присоединились рабочие и подмастерья.

1874 - родился Николай Бердяев, русский религиозный философ.

1892 - лорд Стэнли учредил кубок для лучшей хоккейной команды Канады.

1918 - Совет народных комиссаров вынес постановление о закрытии московских буржуазных газет и применении к их редакторам самых суровых мер наказания.

1921 - окончательно подавлен Кронштадский мятеж.

1921 - подписан Рижский договор между советской Россией и Польшей.

1945 - войска 1-го Белорусского фронта взяли важный опорный пункт немцев - город и порт Кольберг (ныне Колобжег в Польше).

1959 - родился Люк Бессон, французский кинорежиссер.

1960 - впервые в эфир вышла телепередача "Клуб кинопутешественников".

1964 - умер Норберт Винер, создатель кибернетики.

1965 - впервые в истории человек вышел в открытый космос. Это был советский космонавт Алексей Леонов.

1980 - родился Алексей Ягудин, российский фигурист, чемпион мира и Олимпийских игр.

1991 - В России принимается закон "О милиции".

1997 - катастрофа Ан-24 в Черкесске, когда во время полета у самолета отвалился хвост. Погибли 50 человек.

1999 - Югославия отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе.

2004 - рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2014 - подписан договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию.