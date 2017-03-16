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Доступная среда в регионе: специалисты повышают квалификацию

17:03 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Проект Тюменской общественной организации Всероссийского общества инвалидов "Подготовка специалистов в сфере создания и обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения" удостоен президентского гранта.

Государственная программа "Доступная среда", предусматривающая мероприятия для обеспечения  доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам во всех сферах жизнедеятельности, реализуется в России с 2011 года. Для развития программы необходимы ресурсы, знания и опыт специалистов, работающих с инвалидами, пожилыми людьми, мамами с детьми.

В течение 2017 года курсы повышения квалификации на базе специализированного учебного центра ВОИ пройдут 150 человек, в обязанности которых входит формирование безбарьерной среды на предприятиях социальной инфраструктуры городов и районов Тюменской области.

Участники проекта узнают подробно о правах инвалидов и их потребностях, нормативно-правовых нормах "Доступной среды", изучат архитектурную доступность зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий, пути движения внутри зданий, познакомятся с техническими средствами реабилитации, тактильными приспособлениями при устройстве улиц и пешеходных переходов. По итогам тестирования они получат удостоверения о повышении квалификации, сообщает Тюменская областная организация ВОИ.

Соб. инф.

Теги: кадры , подготовка кадров , социальная поддержка , инвалиды , доступная среда , гранты , ВОИ

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