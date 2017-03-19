В Тюменском районе появится новый яхт-клуб со стоянкой для водной техники и парусной школой

фото Виктора Васечки

Строительство нового яхт-клуба со стоянкой для водной техники и парусной школой началось на озере Андреевском в районе поселка Боровский Тюменского района. При проектировании объекта учтен опыт возведения подобных сооружений за рубежом.

Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" сообщил директор яхт-клуба "Под парусами", председатель федерации парусного спорта Тюменской области Виктор Васечка. По его словам, открытие нового яхт-клуба запланировано уже на июнь 2017 года.

"Мы оптимистично смотрим на наш проект и запланировали официальное открытие уже на четвертое июня текущего года. Впереди два с половиной месяца, чтобы завершить минимально необходимый объем подготовительных работ. Участок находится в аренде на 20 лет, поэтому мы строим планы с прицелом на далекое будущее. На первом этапе строительства важно создать минимальную инфраструктуру: место для стоянок яхт и зону отдыха на берегу. Поэтому сейчас мы занимаемся облагораживанием берега. Так как в прибрежной территории запрещено строительство капитальных сооружений, здесь появятся большой шатер и уютные веранды", - начал разговор он.

Затем инициативная группа начнет работы по расширению и добавлению новых объектов, например, домов на воде, а также увеличению линейки представленной спортивной техники. Площадь участка небольшая — около пяти соток, но для устроителей это не помеха, а дополнительное преимущество. По словам Виктора Васечки, стесненные условия позволят реализовать в яхт-клубе смелые идеи любому желающему.

"Чтобы провести какое-либо мероприятие и закрыть всю территорию нашего клуба, не нужны солидные средства. При небольших размерах особое внимание мы будем уделять качеству услуг. Например, за основу постройки пирсов для стоянки водной техники взят опыт зарубежных коллег — яхтенных гаваней в Черногории и Хорватии, а также опыт наших земляков из компании "Причал №1". Зона отдыха на берегу сможет принимать до 40-50 гостей. Это позволит проводить мероприятия, которые будут сочетать в себе отдых на природе с прогулками на парусниках и мастер-классами по SUP-серфингу", - отметил Виктор Васечка.

В продолжении разговора он заметил, что на Андреевском, крупнейшем водоеме вблизи областного центра, нет полноценной стоянки для яхт, катеров и водных мотоциклов. Новый объект позволит начать решать эту проблему: первоначально здесь будет около десять мест. К 2018 году их число увеличится вдвое, а в перспективе сможет увеличиться до 30 стояночных мест.

Рассуждая о финансовой стороне вопроса, председатель федерации парусного спорта Тюменской области подчеркнул, что все средства, которые сосредоточены на объекте, - исключительно частные вложения неравнодушных к хождению под парусом людей.

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"Для запуска проекта нужно от 1,2 до 1,8 миллиона рублей. Привлечение средств продолжается: сейчас это частично собственные вложения и частично деньги яхтсменов — участников яхт-клуба или учеников парусной школы. В дальнейшем, при запуске детской парусной секции, планируем принимать участие в грантовых конкурсах. Парусный спорт - один из технически сложных видов и качество оборудования тут под особым вниманием. Этот вид спорта входит в программу летних Олимпийских игр, поэтому государственная поддержка здесь весьма важна. Для развития проекта после открытия потребуется еще около пяти-семи миллионов рублей", - заметил Виктор Васечка.

Особое внимание будет сосредоточено на детских и взрослых секциях по парусному спорту. Сегодня желающим попросту негде заниматься: действующие клубы не всегда подходят для спортивных мероприятий.

"Создание этого яхт-клуба — важный шаг в развитии парусного спорта Тюменской области. Это позволит возобновить занятия детской парусной секции при федерации, запустить работу студенческой секции. В яхт-клубе разместится уже действующая школа яхтинга для взрослого населения. Помимо спорта, яхт-клуб станет площадкой для проведения различных мероприятий: начиная от регат и заканчивая событиями городского и регионального масштаба. Команда яхт-клуба в 2016 году, в рамках дней Германии, на территории загородного клуба "Адмирал" уже провела фестиваль активного отдыха и туризма УТКАФЕСТ. Мы можем делать события и будем этим заниматься. Несмотря на то, что парусный спорт развивается в Тюмени с 2011 года — это по-прежнему необычное для жителей занятие. Помимо яхтинга, внимания заслуживают аквабайки и SUP-surf и, если первый вид спорта уже представлен в Тюмени, то второй является новинкой, которую мы также будет развивать на базе нового яхт-клуба", - подытожил беседу директор яхт-клуба "Под парусами", председатель федерации парусного спорта Тюменской области.

Владислав Соколов