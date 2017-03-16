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Владимир Мазур: у Тобольска и компании СИБУР сложились добрые отношения

13:00 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Реализация инвестиционных проектов компании СИБУР на Тобольской промышленной площадке способствует развитию городской инфраструктуры. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава Тобольска Владимир Мазур.

"В отчете губернатора Тюменской области Владимира Якушева о деятельности областного правительства в 2016 году, с которым он выступил на заседании Тюменской областной думы, мы услышали о результатах совместной работы региональной власти и компании СИБУР по развитию Тобольской промышленной площадки. Конечно, итоги впечатляют. Этот масштабный инвестиционный проект имеет огромное значение для Тобольска в плане создания новых рабочих мест, развития городской инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности", - подчеркнул глава города.

По словам Владимира Мазура, у города сложились партнерские взаимоотношения с компанией СИБУР.

"Иначе и быть не могло. Для успешной реализации инвестиционного проекта необходимо содействие власти в предоставлении земельных участков, подготовке кадров, создании комфортной среды проживания для работников компании. Решение этих и многих других задач ложится на город. Учитывая важность этого проекта не только для Тобольска и Тюменской области, но и для всей России, мы выстроили с компанией СИБУР взаимовыгодные добрые отношения", - отметил Владимир Мазур.

Напомним, что в 2016 году мощности "СИБУР Тобольска" по переработке широкой фракции легких углеводородов расширены до 8 млн тонн в год. Об этом сообщил в отчете о работе областного правительства Владимир Якушев.

В сентябре 2016 года "Тобольск-Полимер" выпустил первую миллионную тонну полипропилена. За год произведено более 450 тыс. тонн полипропилена - треть от общероссийского объема. Полным ходом идет строительство комплекса по производству полимеров "ЗапСибНефтехим". Он станет самым мощным в стране и одним из крупнейших в мире. Общий объем инвестиций составит почти полтриллиона рублей.

"От развития мегапроекта СИБУРа мы рассчитываем также на мультипликативный эффект – создание производств, работающих в его экономическом ареале. Уже сейчас в разных районах области реализуются новые проекты по переработке полимеров, производству деревянных поддонов, упаковочной тары", - отметил губернатор.

Евгений Бабенко

Теги: инвестиционные проекты , Владимир Мазур , Тобольская промышленная площадка , Тобольск , СИБУР , экономика , Владимир Якушев
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