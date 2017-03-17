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Тюменцы посоревнуются в дартсе

17:00 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Чемпионат Тюмени по дартсу начнется в спортивном зале Западно-Сибирского государственного колледжа (ул. Рылеева, 34) 18 марта в 10 часов.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, соревнования соберут около 50 дартсменов, среди которых выступят и тюменцы ирландского происхождения Пол Кэрри и Джон Маккена. Вот уже несколько лет они живут и работают в областной столице, при этом регулярно тренируясь и совершенствуясь в своей национальной игре.

"Дартс в Тюмени – относительно молодой вид спорта. Сборная города, как и городская федерация, работают около года. Но, несмотря на свой юный возраст, команда уже успела зарекомендовать себя полной амбиций и потенциала на всероссийской арене. За прошедший год мы не раз становились призером ряда региональных и всероссийских турниров", – прокомментировал председатель городской федерации дартса Игорь Тюшняков. В ближайшем будущем тюменские дартсмены планируют отправиться на чемпионат России, который пройдет в городе Электросталь в апреле.

Отметим, что заниматься профессионально метанием дротиков можно с 12, а порой и с 10 лет. Желающих освоить искусство меткого броска, вне зависимости от возраста, приглашают на регулярные занятия, которые проходят по понедельникам, средам и пятницам с 18 часов в спортивном зале Западно-Сибирского государственного колледжа (ул. Пермякова, 40).

Теги: дартс

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