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Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

17:14 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ХМБ "Открытие"

Генеральное соглашение о сотрудничестве между банком "Открытие" и саморегулируемой организацией "Союз строителей Югры" подписали управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов и генеральный директор СРО "Союз строителей Югры" Олег Алчинов.

Подписание документа состоялось по итогам общего собрания строителей и проектировщиков Ханты-Мансийского автономного округа, в работе которого приняли участие более 100 руководителей ведущих предприятий стройиндустрии региона, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири), который сотрудничает с СРО "Строительный союз Югры" более 10 лет, развернул на площадке форума мобильный офис. Участникам мероприятия были предложены банковские услуги Премиального сегмента.

Виталий Мосунов, выступая перед делегатами съезда, подчеркнул, что финансовая организация всегда активно сотрудничала со строительными компаниями.

"Банк активно участвовал в реализации различных градостроительных проектов и жилищных программ, реализуемых при содействии правительства округа. В 2015-2016 годах банк выдал кредитов в сфере жилищного строительства на сумму более 8,5 миллиардов рублей, профинансировано проектов инфраструктурного строительства в объеме 4 миллиардов рублей. Также банк направил свыше 1 миллиарда рублей кредитных ресурсов на дорожное строительство и содержание транспортной инфраструктуры. Отмечу, что большая доля кредитов приходится на жилищный сектор. За последние два года в Югре возведено более 16 тысяч квартир общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров. При нашей финансовой поддержке ежегодно сдается около 200 тысяч квадратных метров жилья. Банк, как уже отмечалось, активно работает над реализацией государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы" (ранее проект государственно-частного партнёрства "Новая школа Югры"). В рамках этого проекта при нашей финансовой поддержке за последний год сданы в эксплуатацию 16 дошкольных образовательных учреждений, еще восемь детских садов будут построены в течение 2017-2018 годов", – отметил Виталий Мосунов.

Соб. инф.

Теги: ХМБ Открытие , строительство , Югра

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