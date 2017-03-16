Тюменские столяры покажут мастерство в Магнитогорске

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Команда Тюменской области примет участие в окружном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда" Уральского федерального округа в номинации "Лучший мастер столярно-плотницких работ" в 2017 году.

Как сообщает областной департамент лесного комплекса, состязание пройдет в Магнитогорске 23-24 марта. Бороться за звание лучшего будут шесть столяров, занявших призовые места в региональном этапе. Среди них трое студентов от Тюменского лесотехнического техникума и Западно-Сибирского государственного колледжа и трое профессионалов от тюменских предприятий.

Участники конкурса преодолеют два этапа. Первое теоретическое задание единое для всех. Конкурсантов ждет тест на 30 вопросов в таких разделах профессиональных знаний, как оборудование и технология выполнения столярно-плотницких работ, строение и свойства древесины, конструкционные и облицовочные материалы, охрана труда и требования промышленной безопасности. При этом ответы участникам предстоит дать за 20 минут.

Два часа отведено конкурсантам на выполнение практического задания. Для демонстрации своих навыков им предстоит собрать архивный ящик. Участники должны будут самостоятельно подобрать пиломатериалы, при необходимости вычертить изделие в натуральную величину на бумаге, произвести разметку, обработку и сбор деталей. При оценке изделий жюри фиксируют время, затраченное на выполнение задания, соответствие формы и конфигурации изделия по чертежу, геометрические размеры изделия, и качество изготовления.

Награждения пройдет в Магнитогорске 24 марта. Победители в группе работников промышленных организаций, занявшие первые три места, награждаются денежным вознаграждением в 79, 57 и 34 тыс. рублей соответственно. Для студентов предусмотрено вознаграждение в 23 тыс. рублей за первое место, 18 тыс. рублей – за второе и 12 тыс. – за третье. Кроме того, они смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса.