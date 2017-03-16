Как в Тюмени борются со льдом и скользкими тротуарами, можно наблюдать онлайн

www.tyumen-city.ru

Очистку тротуаров от наледи и обработку скользких тротуаров отсевом щебня ежедневно контролируют на утренних селекторных совещаниях в администрации Тюмени.

За 14-15 марта инженеры служб заказчика по благоустройству округов направили хозяйствующим субъектам и управляющим компаниям 83 уведомления и составили 18 протоколов об административных правонарушениях. Нарушители, вовремя не позаботившиеся о том, чтобы обработать пешеходные дорожки отсевом, и не убравшие с тротуаров лед, будут вызваны на заседание административных комиссий округов.

Подробности того, как ведется уборка города, можно видеть на портале "Тюмень – наш дом". Каждый житель, зайдя в раздел мониторинг уборки города, может узнать местоположение специализированной уборочной техники, оснащенной геопозиционным оборудованием. Там же можно увидеть фотографию объекта. Обновление информации на портале происходит каждые 10 секунд.

Продолжается уборка и вывоз снега с подтопляемых городских территорий. Убрано 175 из 311 участков (56%). Дорожники вывозят снег с улиц и придомовых территорий частного сектора, очищают водопропускные канавы.

Перед дорожными службами поставлена задача вывезти снег с подтопляемые территории до 25 марта, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

www.tyumen-city.ru