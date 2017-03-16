Владимир Якушев: сотрудничество с Черноморским районом Крыма будет продолжено

admtyumen.ru

Правительство Тюменской области и крупнейшие предприятия оказали существенную помощь Черноморскому району Крыма. Сейчас в этом муниципальном образовании нуждаются в серьезной организационно-юридической помощи. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время заседания регионального парламента.

На полуострове завершается переходный период. Системы образования и здравоохранения, муниципального управления должны начать работать в рамках действующего российского законодательства.

"Переходный период проходит тяжело и непросто, люди к этим вопросам не готовы. Мы оказываем помощь. С управленческой точки зрения мы считаем, что система учреждений, которые оказывают услуги на муниципальном уровне Черноморского района, должна быть оптимизирована. Образование и здравоохранение должны быть приведены к российским стандартам. У нас налажен постоянный контакт с властями района, не так давно они посещали Тюмень и наши специалисты дали ответы на все их вопросы",- пояснил Якушев.

18 марта отмечается трехлетие воссоединения России с Крымом. Тюменская область одной из первых подключилась к работе по адаптации полуострова к новым условиям. Примечательно, что еще до того как стало известно, что регион берет шефство над одним из районов Крыма, тюменцы активно собирали посылки для жителей полуострова, налаживали культурный обмен. Существенную помощь оказали и крупные тюменские предприятия.

Как рассказал глава региона, бизнесмены за счет собственных средств восстановили ряд социальных объектов. "Когда мы впервые посетили этот район, впечатление было тяжелым – в инфраструктуру никогда не вкладывались, кругом была разруха. Мы оказали существенную поддержку. Подключились наши предприятия, которые за счет собственных средств и прибыли очень серьезно помогли восстановить ряд социальных объектов, огромное спасибо им за это. Неплохим подспорьем для черноморцев стала реализация тюменских программ по детскому оздоровительному отдыху в местных здравницах, есть программа "Мать и дитя", по которой тюменцы едут отдыхать именно в Крым. Для Черноморского района это неплохая поддержка, поскольку часть турпотока они потеряли. Сотрудничество, я думаю, будет продолжено и в этом году", - резюмировал Якушев.

Екатерина Исаева