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Молодая тюменка заказала доставку воды на дом и выиграла iPhone 7

18:47 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Новенький iPhone 7 получила в подарок Анна Макейкина, молодая мама из Тюмени, которая заказала доставку воды на дом в компании "Аква Вита"

Анна призналась, что решила оформить заказ на родниковую воду высшей категории в большом объеме впервые, до этого семья приобретала пятилитровки в обычных магазинах. Стать клиентом "Аква Виты" ее сподвигла реклама конкурса в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, в конкурсе под кодовым названием "Лови седьмой с живой водой", помимо главного приза, счастливчики могли получить 50 различных подарков, таких как абонементы в фитнес-клуб, игрушки, канцелярию, подарочные сертификаты, спортивные товары и так далее. Интересно, что девушка рассчитывала не на айфон, а на возможность посещения спа-салона, однако, по ее словам, получить брендовый телефон было гораздо приятнее.

Анна заверила, что после такой удачи будет заказывать питьевую воду только в "Аква Вите".

Спонсором, благодаря которому любители родниковой воды в бутылках могли получить iPhone 7, выступил владелец магазина iShop72 Айдар Хуснутдинов. Это не первый опыт спонсорства в подобных розыгрышах - как сообщил Айдар, компания с шестилетним опытом поддерживала и поддерживает как акции частных организаций, так и благотворительные мероприятия, а также вносит свой вклад в призовой фонд "Студенческой весны" и "Тотального диктанта".

Дарья Казакова

Теги: iPhone 7 , акция , вода

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