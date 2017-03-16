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В Тюмени открылся волонтерский центр Всемирного фестиваля молодежи и студентов

18:54 16 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Центр по привлечению и подготовке волонтеров для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов открылся на базе ДТиС "Пионер" в Тюмени .

Руководитель дирекции по работе с волонтерами проекта Всемирного фестиваля молодежи и студентов Анна Захматова на торжественном открытии центра отметила, что на гостеприимной земле Тюмени появился очередной волонтерский центр. "Здесь мы будем готовить пятитысячную армию волонтеров, - сказала она. – В нашей команде будут и иностранные волонтеры, к нам присоединяться добровольцы ООН. Как я уже не раз говорила, мы просто обречены на успех, потому что у нас самая лучшая молодежь".

Анна Захматова считает, что волонтерское движение, предпринятое к Всемирному фестивалю молодежи и студентов, покажет участникам на деле, что Россия выступает за мир на всей планете. Она и руководитель Центра по привлечению и подготовке волонтеров Елизавета Бинеева подписали соглашение о сотрудничестве. С праздничным событием тюменскую молодежь поздравил депутат Тюменской областной думы Дмитрий Новицкий. 

Фото ИА "Тюменская линия"

"От лица Тюменской областной думы хочется сказать, у нас многое делается для развития волонтерского движения силами правительства области и администрации Тюмени. Вам очень повезло, что вы - в статусе молодежи в год проведения такого большого российского праздника. Жадно познавайте мир и участвуйте в этом мероприятии", -  напутствовал волонтеров депутат.

"Увидимся с тобой в Сочи", - такими словами началось видеообращение волонтеров из Бразилии.  Речь бразильских коллег символически завершил один из волонтеров фразой на русском языке "Я хочу в Сочи".

Фото ИА "Тюменская линия"

В свою очередь тюменские добровольцы запустили международный радиосигнал, который приняли участники из 32 стран.

На открытии рассказали, что символом Всемирного фестиваля является ромашка. Разноцветные лепестки, символизирующие пять континентов, обрамляют сердцевину – голубой шар земли, на котором написан девиз фестиваля "За мир и дружбу". Всемирный фестиваль молодежи и студентов – 2017 соберет в Сочи с 14 по 22 октября 150 волонтеров с Уральского федерального округа. От Тюменской области поедет делегация из 40 человек.

Фото ИА "Тюменская линия"

"На самом деле то, что вы получите от этого проекта, зависит не от Росмолодежи, не от областных и городских департаментов, а от вас, - сказал председатель регионального комитета по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Павел Белявский. – Это проект поможет вам познакомиться с невероятными и интересными людьми, узнать столько нового. Это то событие, которое будет питать вас всю оставшуюся жизнь".

Анна Захматова вручила значки волонтеров представителям власти региона. Поздравляющие написали пожелания будущему поколению добровольческого движения и оставили их в капсуле времени. По традиции эта капсула путешествует по всей стране и передается на открытии каждого центра.

Церемония открытия завершилась флешмобом для молодежи и работой за круглым столом "Нормативно-правовые аспекты волонтерской деятельности".

Подать заявку для участия в волонтерами можно с любого электронного устройства до 31 марта на сайте russia2017.com.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: молодежь , Дмитрий Новицкий , фестиваль , волонтеры , Павел Белявский , Росмолодежь

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