Тюменцы могут познакомиться с непростой историей Крыма

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Книжно-иллюстративная выставка "Та сторона, где солнце…", посвященная третьей годовщине присоединения Крыма к России, открылась в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

Здесь представлены издания, посвященные современной ситуации в Крыму, истории полуострова и трагической судьбе его переселенцев. Интересно будет познакомиться с монографией Т. Н. Смекаловой "А. В. Суворов и присоединение Крыма к России. История забытых крепостей". В ней описывается поиск полевых укреплений последней четверти XVIII в. в Крыму, которые являлись важной частью системы обороны полуострова во время борьбы за присоединение Крыма к России.

На выставке также можно полистать журналы "Свой", "Техника молодежи", "Вокруг света" и другие, в которых читатели найдут разнообразную информацию о присоединении Крыма к России. Здесь же можно увидеть и фотоматериалы с видами полуострова.

Выставка работает в универсальном читальном зале №3 (4 этаж) до 21 мая 2017 года. Вход свободный, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.