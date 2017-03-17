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В ишимской областной больнице открылось новое отделение

16:49 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы областной больницы №4

Урологическое отделение открылось в областной больнице №4 Ишима.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, это самое крупное лечебное учреждение юга Тюменской области, где постоянно совершенствуются и осваиваются новые виды медицинской помощи, поэтому было принято решение об открытии нового отделения - урологии. До сегодняшнего времени урологическую помощь оказывали в отделении хирургии, часть пациентов, страдающих от камней в почках или аденомы предстательной железы, отправлялись в областной центр.

Как показывает статистика, количество пациентов с урологическими заболеваниями с каждым годом становится больше. В Ишиме и Ишимском районе в 2014 году на учет с болезнями мочеполовой системы поставили 4 тыс. 690 человек, в 2016-м - уже 5 тыс. 333. На 21% выросло число впервые выявленных заболеваний. Кроме того, отмечен и рост оперативных вмешательств. Если в 2014 году было проведено 178 операций, то в 2016 году - 237. С каждым годом становится больше детей, которые также нуждаются в оперативном урологическом лечении.

В новом урологическом отделении развернуто 20 коек. Планируется проведение плановой и экстренной урологии, урологических операций для онкологических больных. 

Для нового отделения приобретено оборудование на сумму более семи миллионов рублей. Это и эндоскопическая система для лапароскопической урологии, и аппарат для ультразвукового исследования высокого класса, и электроимпульсивный контрактный литотриптор для контактного разрушения урологических камней в мочевыделительной системе человека. Кроме того, операционная оснащена современным оборудованием  для общего обезболивания, сердечной реанимации, мониторирования жизненно важных функций организма.

"Я думаю, что такая больница, как наша, с прикрепленным населением в 200 тысяч человек, может и должна иметь возможности решать урологические проблемы на месте, не направляя своих пациентов в другие клиники. С открытием урологии мы сможем улучшить качество жизни наших пациентов", - отметил главный врач областной больницы №4 Дмитрий Бутов.

Теги: урология , здравоохранение , Ишим , областная больница №4

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