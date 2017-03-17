Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам

Фото ТГМЦ

Открытый финал Кубка Тюмени по лыжным гонкам среди ветеранов спорта стартует на лыжной базе спортивно-физкультурного центра "Луговое" (с. Луговое) 19 марта в 10 часов.

Напомним, соревнования стартовали 27 ноября и состояли из восьми этапов.

Заключительный этап соберет около 100 спортсменов различных возрастных категорий, самыми опытными среди которых станут лыжники от 70 лет и старше. Женщинам будет предложено преодолеть дистанцию 5 км, мужчинам – 10 км свободным стилем. За победу поспорят воспитанники СДЮСШОР №2 Тюмени, ДЮСШ "Неге", курсанты ТВВИКУ, представители клуба ветеранов лыжного спорта "Вита", а также гости из Ялуторовска, Заводоуковска, поселков Ярково и Боровое.

На лыжню выйдут и именитые тюменские ветераны, многократные призеры Губернских игр, городских и региональных соревнований, мастера спорта по полиатлону Нина Дудочкина, Татьяна Александрова и мастер спорта по лыжным гонкам, опытнейший тюменский марафонец Игорь Завьялов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.