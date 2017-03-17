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Владимир Якушев: инвестиционный климат должен постоянно улучшаться

12:51 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки
Продолжение: Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных

Работа по улучшению инвестиционного климата в Тюменской области будет продолжена. Исполнительные органы власти нацелены и дальше оказывать поддержку бизнесменам, планирующим открывать новые предприятия на территории области. На административную помощь могут рассчитывать как крупные инвесторы, так и представители малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Якушев.

"Главное, и я не перестану это повторять, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно. Проблем при общении со всеми уровнями власти, контролирующими органами, затруднений в получении административной помощи быть не должно. Мы предоставляем площадки для строительства объектов. Все эти факторы в совокупности и формируют инвестиционный климат. Я считаю, что несмотря на ужесточающееся экономические условия, необходимо работать дальше. Наша задача не просто сохранить благоприятный инвестклимат, а сделать его еще теплее", - подчеркнул глава области.

Сейчас в Тюменской области реализуется пять крупных инвестиционных проектов, размер инвестиций в которые составляет около 24 млрд рублей. В регионе продолжается строительство  комплекса по производству полимеров "ЗапСибНефтехим", Антипинский нефтеперерабатывающий завод выйдет на производство высокооктановых бензинов, наращивает объем добычи нефти Уватнефтегаз.

"Мы благодарны инвесторам за то, что они продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов. Они были запущены в период, когда не было экономических сложностей, сейчас ситуация изменилась, но тем не менее работа ведется", - пояснил Якушев.

Областное правительство не отказалось от ключевых форм поддержки малого и среднего бизнеса. В прошлом году 145 предприятиям была субсидирована часть затрат на развитие лизинга оборудования. Это позволило создать новые производства и модернизировать уже существующие. Всего за семь лет работы этой программы профинансированы проекты 1 тыс. 300т предприятий. Они приобрели почти 5 тыс. позиций нового оборудования, создали около 10 тыс. новых рабочих мест. Эта практика признана лучшей в России.

"Счастье всегда в наших руках. Есть объективные факторы, которые на нас существенно влияют: стоимость нефти, ситуация на мировой политической арене, изменить мы их не можем, необходимо к ним адаптироваться – все может измениться в любой момент. Я считаю, что если каждый на своем месте будет качественно и хорошо работать, то у нас все получится", - подытожил губернатор.

Екатерина Исаева

Теги: инвесторы , малый и средний бизнес , Владимир Якушев , инвестклимат , инвестиции
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