Молодые семьи сразятся на волейбольной площадке

volleyplay.ru

Городской турнир по волейболу среди смешанных команд состоится 18 марта. Состязания проходят в рамках спортивного проекта для молодых семей и молодежи "Единство нации".

Участие в турнире примут не только мужчины, но и женщины, что сделает игру гораздо интереснее и зрелищнее. Заявиться на турнир по волейболу можно будет в день игры, пишет "Комсoмольская прaвда-Тюмeнь". Все участники будут награждены грамотами, а победители занесут в свою копилку бал, который будет отражаться на общем рейтинге и по итогам проекта наилучшая команда получит главный приз – кубок "Единство нации".

Игра пройдет по адресу ул. Станционная, д. 34 в 10 часов. Дополнительную информацию можно получить пот телефону: 68-41-22.

Напомним, что в 2016 году было проведено 7 спортивных турниров, в которых приняли участие более 400 человек.