up

17.03.2017 пятница

EUR 62.4897

USD 58.2437

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Нарушителей не пропустят новые комплексы фотовидеофиксации на тюменских дорогах

13:02 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Более 15 тыс. нарушений правил дорожного движения выявлено с 1 марта с помощью 12 новых комплексов фотовидеофиксации, установленных на улицах областного центра. Об этом сообщил журналистам начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев.

"Большая часть нарушений - это превышение скорости на 30 и более километров в час", - подчеркнул начальник региональной Госавтоинспекции.

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тюмени установлены в следующих местах: ул. Мельникайте от здания 2 до 6/1; ул. Республики на участке от ТЦ "Лента" (ул. Республики 291) до ж/д переезда завода "Тюменские моторостроители"; ул. Широтная, 157; ул. Широтная, 183-185; а/д Обход Тюмени, район с/о "Березняки-2" на участке примыкания с ул. Новая 1я; а/д Обход Тюмени 5-6-й км в районе примыкания с ул. Интернациональная; а/д Обход Тюмени в районе примыкания с ул. Купеческая; а/д Обход Тюмени 11-12 км в районе примыкания с ул. Фирменная; а/д Обход Тюмени на участке между а/д Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и а/д Тюмень - Нижняя Тавда от 13 по 16 км; ул. Ямская участок от ул. Аккумуляторной до а/д Обход Тюмени в районе остановки "Больничный комплекс"; а/д Тюмень - Каменка на участке между а/д Обход Тюмени и примыкания с ул. Самолетная; а/д Обход Тюмени (ул. Закалужская) на участке пересечения с путепроводом на ул. Московский тракт.

По словам Михаила Киселева, до конца 2017 года в Тюменской области планируется установить 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, причем не только в областном центре, но в Ишиме и Тобольске. В Тюмени будет установлено еще 59 комплексов.

"Автоматические камеры имеют возможность фиксировать превышение скорости, движение по полосе "А", поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметкой проезжей части дороги. Один комплекс может фиксировать несколько нарушений одновременно. Работы по установке комплексов фотовидеофиксации компания "Ростелеком" проводит за свой счет в рамках государственно-частного партнерства с правительством Тюменской области. Бюджетные средства не привлекаются. Общий объем затрат на реализацию проекта составит 1 миллиард 150 миллионов рублей", - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игорь Волков.

Комплексы видеофиксации, которые работают в любую погоду семь дней в неделю 24 часа в сутки, - очень эффективное средство профилактики дорожно-транспортных происшествий, отметил Игорь Волков.

"Например, в Челябинске после их ввода в эксплуатацию количество зафиксированных нарушений правил дорожного движения снизилось в разы. В Кургане, где работают 24 комплекса, в январе была зафиксирована 21 тысяча нарушений, а уже в феврале - только 16 тысяч", - сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

﻿
1 /

Евгений Бабенко

Теги: ПДД , видеонаблюдение , дорожная безопасность , Ростелеком , ДТП , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

14:52 О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека
14:41 Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории
14:30 Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области
14:19 Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики
14:08 Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны
13:57 Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов
13:46 Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам
13:35 Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу
13:24 В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта
13:13 Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики

Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов

Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Общество

О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека

Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории

Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области

Спорт

Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны

Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам

Коллективная покупка билетов на чемпионат России по биатлону дает хорошую скидку

Происшествия

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Тюменец соблазнил девочку-подростка наркотиками
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+