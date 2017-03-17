Нарушителей не пропустят новые комплексы фотовидеофиксации на тюменских дорогах

Более 15 тыс. нарушений правил дорожного движения выявлено с 1 марта с помощью 12 новых комплексов фотовидеофиксации, установленных на улицах областного центра. Об этом сообщил журналистам начальник управления ГИБДД по Тюменской области Михаил Киселев.

"Большая часть нарушений - это превышение скорости на 30 и более километров в час", - подчеркнул начальник региональной Госавтоинспекции.

Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД в Тюмени установлены в следующих местах: ул. Мельникайте от здания 2 до 6/1; ул. Республики на участке от ТЦ "Лента" (ул. Республики 291) до ж/д переезда завода "Тюменские моторостроители"; ул. Широтная, 157; ул. Широтная, 183-185; а/д Обход Тюмени, район с/о "Березняки-2" на участке примыкания с ул. Новая 1я; а/д Обход Тюмени 5-6-й км в районе примыкания с ул. Интернациональная; а/д Обход Тюмени в районе примыкания с ул. Купеческая; а/д Обход Тюмени 11-12 км в районе примыкания с ул. Фирменная; а/д Обход Тюмени на участке между а/д Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск и а/д Тюмень - Нижняя Тавда от 13 по 16 км; ул. Ямская участок от ул. Аккумуляторной до а/д Обход Тюмени в районе остановки "Больничный комплекс"; а/д Тюмень - Каменка на участке между а/д Обход Тюмени и примыкания с ул. Самолетная; а/д Обход Тюмени (ул. Закалужская) на участке пересечения с путепроводом на ул. Московский тракт.

По словам Михаила Киселева, до конца 2017 года в Тюменской области планируется установить 88 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, причем не только в областном центре, но в Ишиме и Тобольске. В Тюмени будет установлено еще 59 комплексов.

"Автоматические камеры имеют возможность фиксировать превышение скорости, движение по полосе "А", поворот налево или разворот в нарушение требований дорожных знаков или разметкой проезжей части дороги. Один комплекс может фиксировать несколько нарушений одновременно. Работы по установке комплексов фотовидеофиксации компания "Ростелеком" проводит за свой счет в рамках государственно-частного партнерства с правительством Тюменской области. Бюджетные средства не привлекаются. Общий объем затрат на реализацию проекта составит 1 миллиард 150 миллионов рублей", - рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Игорь Волков.

Комплексы видеофиксации, которые работают в любую погоду семь дней в неделю 24 часа в сутки, - очень эффективное средство профилактики дорожно-транспортных происшествий, отметил Игорь Волков.

"Например, в Челябинске после их ввода в эксплуатацию количество зафиксированных нарушений правил дорожного движения снизилось в разы. В Кургане, где работают 24 комплекса, в январе была зафиксирована 21 тысяча нарушений, а уже в феврале - только 16 тысяч", - сообщил директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком".

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Евгений Бабенко