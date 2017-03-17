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Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных

13:13 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу

Исчерпывающий ответ на вопрос от фракции КПРФ по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи кардиобольным на удаленных от крупных городов территориях дал губернатор Тюменской области в рамках ежегодного отчета о работе правительства региона за 2016 год.

Инициатором разговора на данную тему стала депутат Тюменской областной думы Тамара Казанцева, которая осталась довольна ответом Владимира Якушева.

"Наша фракция задала вопрос по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи кардиобольным. Эту тему я поднимала еще на комитете и даже спорила о том, что в области неэффективно выстроена модель работы с такой категорией граждан. Нередки случаи, когда кардиобольных не успевали довезти живыми к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Этот вопрос не прошел у нас через комитеты, но через фракцию его удалось задать. Я удовлетворена тем, что Владимир Владимирович исчерпывающе ответил. А, во-вторых, я поняла, что на это обращено внимание и то, что движение по решению этой проблемы будет продолжено. Есть уверенность, что установка соответствующим структурам будет дана", - рассказала законотворец.

Она также добавила, что продолжит следить за этой проблемой и, если не будет сдвигов, то возобновит активные действия.

Комментируя отчет лидера региона в целом, Тамара Казанцева дала высокую оценку выступлению и представленным фактам.

"Видно, что губернатор излагает все со знанием дела. Я работаю уже второй созыв и понимаю, что это не просто декларации — работа в самом деле идет. Развивается промышленность, есть подвижки в социальной сфере — при сокращении бюджета финансирование этой сферы остается стабильным. Это отличная работа", - подытожила депутат.

Владислав Соколов

Теги: облдума , итоги года , КПРФ , Владимир Якушев , Тамара Казанцева , кардиология
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