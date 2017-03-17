Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории

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Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории. В числе главных исторических событий, вызывающих чувство гордости, россияне, по данным социологов, назвали победу в Великой Отечественной войне и воссоединение Крыма с Россией. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на торжественном собрании, посвященном третьей годовщине общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.

"Возвращение Крыма и Севастополя в родную гавань стало символом укрепления роли нашей страны как великой мировой державы. По словам нашего президента Владимира Путина, "Россия заявила о себе как сильное, самостоятельное государство", - сказал он. - Это означало крах модели однополярного мира. Попытки навязать эту модель международному сообществу обернулись хаосом в международных отношениях, разрушением суверенных государств, новой колонизацией. Решение о принятии Крыма и Севастополя в состав России было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти".

Сергей Аксенов подчеркнул, что референдум полностью соответствует декларации Организации Объединенных Наций о принципах международного права, принятой в 1970 году. Согласно положениям этой декларации, народ имеет право на самоопределение в форме создания суверенного независимого государства, на свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним.

Крымчане реализовали свое неотъемлемое право быть в единстве с Россией мирным и ненасильственным путем.

"Наблюдая за событиями на Украине, мы ясно видим, от чего мы ушли три года назад. Это кровавый нацистский режим, гражданская война, государственный террор, нищета и разруха, - подчеркнул Аксенов. - Очевидно, что украинское государство не сможет существовать в нынешнем виде сколь-нибудь долгий исторический период. Это временное переходное образование, которое будет меняться под давлением внутренних и внешних факторов. Украинский народ отправит бандеровскую власть на свалку истории. Русофобская истерика неизбежно уступит место прагматичному государственному подходу. Чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для самой Украины".

Глава Республики Крым особо отметил, что несмотря на негативные внешние факторы, республика развивается: увеличились размеры зарплат, пенсий, социальных пособий. Модернизируются экономика и социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, транспортной сфере, энергетике, сельском хозяйстве, туризме, в других отраслях. Среди наиболее значимых инфраструктурных проектов он назвал – керченский мост, трасса "Таврида", симферопольская и севастопольская электростанции, новый терминал Международного аэропорта "Симферополь". "Строительства такого масштаба в Крыму не было с советских времен", - сказал Аксенов.

Как сообщает пресс-служба главы Республики Крым, в 2016 году создано 5 тыс. 400 мест в детских садах. Приобретено 10 модульных детских садов, в этом году планируется приобрести еще 11. Для сравнения: за 20 украинских лет в Крыму было закрыто около 270 детских садов. В селах установлено 20 модульных ФАПов, в этом году будет установлено еще 40. Уровень безработицы в Крыму по итогам 2016 года почти в два раза ниже, чем в среднем по России. Одним из индикаторов состояния экономики является рост инвестиционной активности. В рамках подписанных соглашений реализуется более 140 инвестиционных проектов на общую сумму около 144 млрд рублей.