Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов

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Выбранная стратегия развития области подтверждает эффективность, отметил заместитель председателя комитета по социальной политике регионального парламента Николай Яшкин, комментируя выступление Владимира Якушева с отчетом о деятельности областного правительства.

"Взаимодействие Тюменской области с северными автономными округами и постоянная и кропотливая работа по привлечению в регион инвесторов дает результаты", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что примеры эффективного взаимодействия всех субъектов Тюменской области можно увидеть как в экономике, так и в социальной сфере. Одним из примеров такого взаимодействия он назвал Тобольский промышленный узел, поскольку для его функционирования сырье поступает с севера области.

По мнению Николая Яшкина, такая же ситуация наблюдается и в строительной отрасли.

"Мы знаем, что Тюмень для северян – это привлекательный регион для покупки жилья, а новые жилые кварталы – это новые рабочие места как в экономике, так и в социальной сфере, ведь люди должны и учиться, и лечиться", - отметил он.

По словам заместителя председателя комитета по соцполитике, эффективность взаимодействия трех субъектов также заметна в образовании и здравоохранении. Вузы Тюменской области выпускают специалистов для всего большого региона. Молодежь получает образование в Тюмени и едет работать на Север. В созданных в Тюмени центрах здравоохранения могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь как тюменцы, так и жители автономных округов. Это доказывает эффективность программы "Сотрудничество", сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Одна из сильных сторон отчета Владимира Якушева, по мнению законодателя, в том, что экономические и социальные программы правительства основываются на серьезном финансово-экономическом анализе. Еще одно достоинство отчета губернатора – обозначение не только достижений, но и проблем, которые требуют разрешения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, считает депутат.

"Из отчета губернатора понятно, каким непростым был для Тюменской области 2016 год, и, тем не менее, основные социально-экономические показатели демонстрируют небольшой рост, поэтому к концу 2017 года можно с уверенностью прогнозировать сохранение положительной динамики как в экономике, так и в социальной сфере региона", - резюмировал Николай Яшкин.

Соб. инф.