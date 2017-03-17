up

17.03.2017 пятница

EUR 62.4897

USD 58.2437

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов

13:57 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.duma72.ru
Продолжение: Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики

Выбранная стратегия развития области подтверждает эффективность, отметил заместитель председателя комитета по социальной политике регионального парламента Николай Яшкин, комментируя выступление Владимира Якушева с отчетом о деятельности областного правительства.

"Взаимодействие Тюменской области с северными автономными округами и постоянная и кропотливая работа по привлечению в регион инвесторов дает результаты", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что примеры эффективного взаимодействия всех субъектов Тюменской области можно увидеть как в экономике, так и в социальной сфере. Одним из примеров такого взаимодействия он назвал Тобольский промышленный узел, поскольку для его функционирования сырье поступает с севера области. 

По мнению Николая Яшкина, такая же ситуация наблюдается и в строительной отрасли.

"Мы знаем, что Тюмень для северян – это привлекательный регион для покупки жилья, а новые жилые кварталы – это новые рабочие места как в экономике, так и в социальной сфере, ведь люди должны и учиться, и лечиться", - отметил он.

По словам заместителя председателя комитета по соцполитике, эффективность взаимодействия трех субъектов также заметна в образовании и здравоохранении. Вузы Тюменской области выпускают специалистов для всего большого региона. Молодежь получает образование в Тюмени и едет работать на Север. В созданных в Тюмени центрах здравоохранения могут получить высококвалифицированную медицинскую помощь как тюменцы, так и жители автономных округов. Это доказывает эффективность программы "Сотрудничество", сообщает управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Одна из сильных сторон отчета Владимира Якушева, по мнению законодателя, в том, что экономические и социальные программы правительства основываются на серьезном финансово-экономическом анализе. Еще одно достоинство отчета губернатора – обозначение не только достижений, но и проблем, которые требуют разрешения в краткосрочной и долгосрочной перспективе, считает депутат.

"Из отчета губернатора понятно, каким непростым был для Тюменской области 2016 год, и, тем не менее, основные социально-экономические показатели демонстрируют небольшой рост, поэтому к концу 2017 года можно с уверенностью прогнозировать сохранение положительной динамики как в экономике, так и в социальной сфере региона", - резюмировал Николай Яшкин.

Соб. инф.

Теги: облдума , Ямал , Владимир Якушев , сотрудничество , Югра , Николай Яшкин
Ранее в сюжете
17.03.2017, 13:35 Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу
17.03.2017, 13:13 Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных
17.03.2017, 12:51 Владимир Якушев: инвестиционный климат должен постоянно улучшаться
17.03.2017, 12:40 Альберт Суфианов поблагодарил правительство области за поддержку высокотехнологичной медицины
17.03.2017, 11:56 Иван Квитка: губернатор уверен в выполнении поставленных задач
17.03.2017, 11:23 Юрий Конев: отчет губернатора конкретен и правдив
17.03.2017, 10:38 Адресная поддержка - эффективная защита социально уязвимых граждан, считает Ольга Швецова

Последние новости

14:52 О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека
14:41 Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории
14:30 Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области
14:19 Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики
14:08 Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны
13:57 Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов
13:46 Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам
13:35 Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу
13:24 В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта
13:13 Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики

Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов

Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Общество

О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека

Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории

Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области

Спорт

Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны

Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам

Коллективная покупка билетов на чемпионат России по биатлону дает хорошую скидку

Происшествия

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Тюменец соблазнил девочку-подростка наркотиками
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+