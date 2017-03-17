В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

фото ИА "Тюменская линия"

Водный транспорт играет значительную роль в социально-экономическом развитии страны. Об этом заявила председатель комитета по экономической политике и природопользованию Инна Лосева на заседание круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы", который прошел в облдуме 17 марта.

она напомнила, что правительство России в феврале 2016 года приняло распоряжение о стратегии развитии внутреннего водного транспорта до 2030 года. "Судоходные пути сообщения проходят по 65 российским регионам. Плотность водных путей сопоставима с сетью железных дорог, но в настоящее время по российским рекам перевозится менее 1,5% объема груза. Объем перевоза пассажиров с 1980 по 2014 годы снизился в восемь раз. Со 103 до 12,7 млн человек", - сказала Лосева.

Протяженность внутренних водных путей в Тюменской области составляет 1 тыс. 465 км, из них с гарантированными габаритами судового хода – 667 км. Речная система - реки Тура, Тобол, Обь – обеспечивают тесные связи Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Речным транспортом осуществляется перевозка грузов для обустройства нефтяных и газовых месторождений, строительства магистральных нефтепроводов с компрессорными и перекачивающими станциями. Объем грузоперевозок на реках Тюменской области в 2013 году составил 0,8 млн тонн, в 2014 году – 1,2 млн тонн, в 2015 году – 0,6 млн тонн.

Также осуществляются пассажирские перевозки. За навигацию 2016 года по маршруту Тюмень – Малая Бича – Тобольск перевезено более 3 тыс. пассажиров, по маршруту Тобольск – Ханты-Мансийск – Сарехард – более 61 тыс. пассажиров.

"Основные проблемы внутреннего водного транспорта по Тюменской области, как и в целом по России, является снижение объемов грузовых и пассажирских перевозок, ухудшение качества параметров внутренних водных путей, технического состояния судоходных, гидротехнических сооружений, возраста состава транспортного флота и портового оборудования, а также низкая инвестиционная привлекательность и конкурентоспособность предприятий отрасли", - отметила Инна Лосева.

По итогам заседания круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы" приняты рекомендации для Тюменской областной думы, государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области, для предприятий речной отрасли.

Борис Олейник