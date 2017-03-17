Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики

фото ИА "Тюменская линия"

Ярким событием в политической жизни Тюменской области назвала ежегодный отчет губернатора Тюменской области о работе регионального правительства за 2016 года депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

По ее словам, выступление Владимира Якушева содержало емкую аналитику, благодаря которой удалось проследить основные позиции Тюменской области относительно других субъектов России.

"Очень приятно, что по многим пунктам идет рост и продвижение на ведущие позиции. Если взять индекс промышленного производства, то это 104,6%. Это гораздо больше, чем в целом по стране. У нас за это время сформировались три крупных промышленных узла: Тобольский, Тюменский и Уватский. Но очень интересно прозвучала фраза губернатора о том, что мы не зацикливаемся только на крупном производстве. Идет работа с каждым проектом, вплоть до муниципального, который затрагивает несколько человек. И таким образом общий пакет инвестиционных проектов области уже вырос до 480", - рассказала она.

Особое внимание в оценке доклада главы Тюменской области Инна Лосева уделила и строительной отрасли. По словам депутата, изменения динамики имеются, но регион по-прежнему в числе первых.

"Да, есть некоторые изменения в росте строительства, но все равно по сравнению с общероссийскими данными мы движемся вперед. За 2016 год введено в строй 1 миллион 600 квадратных метров жилья. Это по 1,15 квадратных метра на человека. В России этот показатель составляет 0,57 квадратных метра на человека. Согласно программе по ветхому и аварийному жилью все, кто был зарегистрирован до первого января 2012 года, должны получить новые квартиры. У нас в регионе было более 10 тысяч таких граждан. Они занимали около 150 тысяч квадратных метров. Сегодня Тюменская область досрочно выполнила этот указ президента и теперь выделила дополнительные 300 миллионов рублей на то, чтобы начать работу уже со своей региональной программой по сносу ветхого и аварийного жилья. Мы начинаем заниматься гражданами, живущими в старых домах, которые были зарегистрированы после первого января 2012 года", - отметила законотворец.

Инна Лосева также подчеркнула, что отдельный объемный блок по экологии в выступлении губернатора ее очень порадовал. Из доклада для нее ясна полная картина происходящего: регион устойчиво движется, несмотря на препятствия.

"Все благодаря программам, благодаря тому, что четко сформированы дорожные карты и реализуются все поставленные задачи. А значит — эффективно расходуется бюджет Тюменской области", - закончила Инна Лосева.

Владислав Соколов