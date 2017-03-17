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Дорога из Карасуля в Лондон лежит через Сочи

17:35 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Команда Карасульской школы-интерната представит Тюменскую область на втором этапе ежегодных всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя", который состоится в Екатеринбурге в начале апреля.

В этом году участие в соревнованиях приняли восемь команд из шести специализированных учреждений области. Игры проходили в двух возрастных категориях: среди игроков 2004-2005 и 2002-2003 годов рождения.

"Поздравляю победителей, желаю им достойно представить нашу область на следующем этапе соревнований, дойти до конца и увидеть команду "Арсенал" своими глазами. А тем ребятам, которые не стали сегодня лидерами, рекомендую тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться: тогда в следующем году они обязательно достигнут более высоких результатов. Благодарю организаторов турнира – компанию "МегаФон" - за отличный и, безусловно, нужный проект", - сказал главный специалист отдела спортивных программ департамента по спорту Тюменской области Андрей Зобнинский.

По словам руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александра Степанова, на соревнованиях впервые наглядно продемонстрирован рост отдельно взятой команды: в прошлом году воспитанникам Карасульской школы-интерната не хватило до победы буквально пары голов. Тогда они расстроились, но пообещали, что будут усиленно тренироваться и обязательно вернутся за победой. Так и вышло – спустя год они уверенно обошли соперников и исполнили свою мечту.

Наградить ребят пришли игроки сборной России по мини-футболу и МФК "Тюмень" Александр Алёшкин и Артём Упалёв. Они пожелали участникам дальнейших успехов и отметили, что важно не бросать начатое и продолжать заниматься спортом, чтобы стать профессионалами и со временем сменить их в составе сборной.

Напомним, что победители второго этапа отправятся представлять тюменский регион на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон - в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании "МегаФон", общественной организации "Российский Футбольный Союз", министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов "Футбол - детям".

Небольшой видеоотчет с турнира доступен здесь.

Теги: МегаФон , футбол

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