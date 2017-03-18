Неделя детской и юношеской книги "БУКИ В РУКИ" стартует в городских библиотеках

Фото библиотеки им. К. Я. Лагунова

Тюменцы присоединились к всемирному флешмобу в защиту бумажных книг "Букфейс".Читатели дополняют собой обложки книг и публикуют фотографии с тегом #bookfacefriday. Свою подборку букфейсов выложил в сеть Информационно-библиотечный центр для молодежи.

Их инициатива может вдохновить других любителей книг. Как рассказала сотрудник библиотечного центра Дарья Михнова, книжный флешмоб давно гуляет по сети, но многие о нем не знают. По времени акция не ограничена. Фотографии тюменцев с книгами сделали библиотекари. Оказалось, у многих книг на обложках есть лица, сотрудники читальных залов даже сделали свои подборки таких книг. Остается только прийти и запечатлеть себя в новом образе.

Особое внимание к акции планируется уделить во время Недели деткой и юношеской книги "Буки в руки", которая пройдет с 25 по 31 марта в городских библиотека, пишет "Вслyх.ру".