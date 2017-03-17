Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области

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Корабль-музей уже в навигацию 2017 года отправится по тюменским рекам. Об этом заявил на заседании круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы" в Тюменской областной думе директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев .

"Мы сейчас вместе с музеями работаем над его созданием", - пояснил он. Пассажиры корабля-музея, по его словам, смогут познакомиться с историей тюменского региона, его водными ресурсами и потенциалом.

Туризм, по убеждению Андрея Пантелеева, является очень важным подспорьем для развития любой отрасли.

"У нас есть определенный водный ресурс, который необходимо развивать, на котором надо правильно, качественно и современно организовать работу в том числе и с туристическими организациями. Одна нелепая экскурсия может испортить все впечатления о регионе", - подчеркнул он.

Директор департамента потребительского рынка и туризма предложил создать рабочую группу с привлечением представителей туриндустрии, которая бы изучила вопрос о проблемах и перспективах развития водного туризма в Тюменской области.

Борис Олейник