up

17.03.2017 пятница

EUR 62.4897

USD 58.2437

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области

14:30 17 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.sudokomp.ru

Корабль-музей уже в навигацию 2017 года отправится по тюменским рекам. Об этом заявил на заседании круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы" в Тюменской областной думе директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев .

"Мы сейчас вместе с музеями работаем над его созданием", - пояснил он. Пассажиры корабля-музея, по его словам, смогут познакомиться с историей тюменского региона, его водными ресурсами и потенциалом.

Туризм, по убеждению Андрея Пантелеева, является очень важным подспорьем для развития любой отрасли.

"У нас есть определенный водный ресурс, который необходимо развивать, на котором надо правильно, качественно и современно организовать работу в том числе и с туристическими организациями. Одна нелепая экскурсия может испортить все впечатления о регионе", - подчеркнул он.

Директор департамента потребительского рынка и туризма предложил создать рабочую группу с привлечением представителей туриндустрии, которая бы изучила вопрос о проблемах и перспективах развития водного туризма в Тюменской области.

Борис Олейник

Теги: перевозка пассажиров , речной транспорт , музеи , туризм , Андрей Пантелеев , экскурсии

Последние новости

14:52 О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека
14:41 Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории
14:30 Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области
14:19 Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики
14:08 Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны
13:57 Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов
13:46 Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам
13:35 Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу
13:24 В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта
13:13 Тамара Казанцева поблагодарила губернатора за исчерпывающий ответ на вопрос о кардиобольных
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Инна Лосева: отчет губернатора полон емкой аналитики

Николай Яшкин: отчет губернатора показал эффективность сотрудничества Тюменской области и округов

Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу

Политика

В Тюменской области наметили пути модернизации и развития внутреннего водного транспорта

Заседание регионального парламента началось в Тюмени

Светлана Ярославова избрана в Общественную палату России

Экономика

Ханты-Мансийский банк и Союз строителей Югры договорились сотрудничать

Николай Романов: роста тарифов на теплоснабжение допускать нельзя

"Продэкспо" каждый год привлекает новых участников

Общество

О творчестве Распутина рассказывает областная библиотека

Сергей Аксёнов: Крымская весна заняла достойное место в российской и мировой истории

Корабль-музей познакомит туристов с историей Тюменской области

Спорт

Лыжница Ольга Кучерук заработала серебро и бронзу на первенстве страны

Ветераны поспорят за Кубок Тюмени по лыжнам гонкам

Коллективная покупка билетов на чемпионат России по биатлону дает хорошую скидку

Происшествия

В Тюмени "Тойота" сбила инвалида-колясочника

ГИБДД ищет очевидцев ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Тюменец соблазнил девочку-подростка наркотиками
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+